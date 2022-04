Los hombres también fingen en la intimidad

Fingir durante los encuentros sexuales no es una práctica exclusiva de las mujeres, quizás algunos piensen que simular el deseo, la erección o una eyaculación es imposible, pero ocurre con más frecuencia de lo que se piensa.

Versión impresa

Un estudio de Bijoux Indiscrets, marca de productos eróticos, afirma que un 21.2% de los hombres asegura haber fingido un orgasmo en su vida, mientras que un 8.4% dijo hacerlo casi siempre.

¿Cómo es esto posible? En una reciente publicación el escritor y sexólogo Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel) explica que, al simular la eyaculación, los hombres aparentan las expresiones orales del orgasmo y se retiran rápidamente para desechar el condón para que su pareja no note la ausencia de semen.

Esto ocurre especialmente cuando hay penetración vaginal, según dos estudios: de 2010, de la Universidad de Kansas y 2016, de Quebec.

Pero, esto no es lo único que pueden simular los hombres en los encuentros íntimos, también pueden hacer creer que tienen deseo, que sienten placer.

En ocasiones podrían exagerar gritos, gemidos o movimientos.

Incluso, de acuerdo a López Peralta, algunos simulan el primer acto, es decir, recurren a la masturbación antes de verse con la pareja, sin que esta lo sepa, y así duran más tiempo en la relación, la cual será para él la segunda.

Esto es muy frecuente en hombres que sufren de eyaculación precoz, y en cuanto al tema de simular la erección, ocurre cuando se pierde por desconcentración, sin embargo, prefieren fingir que "no pasa nada" y recurrir a algunos juegos no coitales para complacer a la pareja y que no note el problema, detalla el especialista.

VEA TAMBIÉN: Maykol Cárdenas, acordeonista del Dúo de Oro: Seguidores felicitan al músico por la llegada de su primer hijo

Al igual que las mujeres al fingir, los hombres se condenan a no resolver sus problemas de intimidad, pues prefieren compensar el problema simulando.

"Los que buscan es 'cumplir' con el ser 'normales' y evitar conflictos con la pareja", añade López Peralta.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!