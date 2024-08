Los Jaded Boys, de Mayra De Gracia, llegarán a la FIL Panamá

La escritora Mayra De Gracia estará presentado en la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá) las tres primeras publicaciones de la saga sobre los Jaded Boys, una historia que sigue a los miembros de una boyband, sus intereses amorosos y el fenómeno e influencia que tiene las agrupaciones en la cultura.

Este año, del 13 al 18 de agosto, fecha en la que se lleva a cabo la FIL Panamá, De Gracia tiene un propósito, desea que los lectores que asistan al evento conozcan a la boyband, una historia juvenil, nueva y fresca, además, con muchas novedades, la cuales la hacen una propuesta sobresaliente dentro de las típicas novelas románticas.

La historia se desarrolla en seis libros, por el momento, la escritora ha publicado tres, el primero tuvo su lanzamiento en 2022, y se titula “The Boyband Reconnection”, luego está “The Boyband Correspondence” y el más reciente es “The Boyband Disconnection”.

La autora contó a Panamá América que la idea sobre la agrupación es original y propia, encontró inspiración en One Direction, Big Time Rush, Backstreet Boys, NSYNC y la cultura k-pop. De Gracia considera que cada generación tiene su boyband.

¿De qué va la historia? Trata sobre los seis miembros de la boyband llamada los Jaded Boys, la “banda más famosa del siglo XXI”, que luego de sacar seis álbumes se separó en 2015 y desde entonces nadie ha sabido nada de ellos.

Cada publicación trata sobre uno de los miembros y su interés amoroso, de cómo encuentran el amor después de lidiar con la fama y con la presión de los medios de comunicación e incluso de personas que los han utilizado por quienes son.

“Cada libro sigue una historia de amor y a un miembro de la banda, y ahí nos enteramos de los secretos de por qué se separó la banda, qué fue lo que pasó, qué pasó entre ellos, qué pasó con su disquera, todas las relaciones que han tenido fallidas y cómo realmente encuentran el amor en personas que ya han conocido antes en sus vidas o en la persona que menos esperan”, explicó De Gracia.

Los lectores tendrán la oportunidad de conocer íntimamente a cada uno de los miembros de la banda, cómo se unieron a la agrupación, sobre el tiempo que estuvieron unidos y qué pasó después de la separación, la cual tuvo lugar en 2015.

Las canciones de la banda, la de los seis álbumes, son de la autoría de la escritora, confesó que no tenía experiencia escribiendo canciones, sin embargo, toda su vida ha sido influenciada por la música, ya que su abuelo era músico.

En este sentido, la escritora dijo que su sueño es que en algún momento esté disponible el catálogo de canciones de los Jaded Boys en Spotify.

Además, de los temas originales, la historia está dividida por capítulo, cada uno empieza con una canción y los libros vienen acompañados con stickers y separados originales.

Futuro

La escritora espera poder terminar con la publicación de la serie de libros para antes de 2026, posiblemente para finales de este año e inicios del próximo podría estar lanzando el cuarto título.

Adicional, adelantó que, en el tercer libro, “The Boyband Disconnection”, hay escenas que se desarrollan en Panamá.

FIL Panamá 2024

Las publicaciones estarán disponibles todos los días en la feria en el stand de Gran Morrison, tendrá firma de ejemplares el 14, 16 y 17 de agosto, y dos conversatorios, el sábado, uno a las 3:00 p.m. en la Tarima FIL Juvenil y el otro el Salón Trenzado a las 5:00 p.m.

