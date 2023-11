Los mejores títulos de horror de 2023

Hay varias películas que se han convertido en un clásico del cine de horror como "El resplandor", "Viernes 13" y "El juego del miedo", por mencionar algunos títulos, no obstante, en IMDb (Internet Movie Database) hay una valoración de los estrenos en este género en lo que va del año.

Los 10 primeros puestos de la lista los encabeza la película "The Forest Hills" con una puntuación de 7,8, y que marca el retorno a la pantalla grande de la actriz Shelley Duvall (Wendy Torrance en "El Resplandor") luego de 20 años de ausencia.

El segundo lugar de la lista lo ocupa "Nattevagten - Dæmoner går i arv" ("La ronda de noche: La herencia de los demonios"), con 7,8 puntos de 10, siendo este la segunda entrega del éxito de terror de Ole Bornedal y que arrasó en los cines danés.

"Late Night with the Devil", dirigida por Cameron y Colin Cairnes, está en la posición tres con una puntuación de 7,5 y le sigue en cuarto lugar la cinta "Cuando acecha la maldad", con 7,2, y en quinto lugar "Lord of Misrule" (7,2).

Las últimas posiciones las ocupan títulos como "Founders Day" (7,2), "Starve Acre" (7,1), "Fanga" (7,1) y "There's Something in the Barn" (6,9), "Hell of a Summer" (6,9), respectivamente.

"Starve Acre", en la posición siete, es una película del galardonado director Daniel Kokotajlo y que cuenta con las actuaciones de Morfydd Clark ("Infierno en la tormenta") y Matt Smith ("La casa del dragón").

"Fanga", dirigida y con guión de Max Gold, sigue a una granjera que se convierte en prisionera de una bestia carnívora para curar la enfermedad de su padre, mientras que "There's Something in the Barn", en el lugar nueve, es sobre el elfo del granero.'



La plataforma IMDb tiene una categoría donde están todos los estrenos de horror de este año y enumerados de acuerdo a su valoración, la máxima puntuación es 10.



En la lista están cintas como "Late Night with the Devil", "Fanga", "The Forest Hills", "Nattevagten - Dæmoner går i arv" y "Scream VI".

Cabe mencionar, que, hay títulos que obtuvieron una buena puntuación, pero no lo suficiente para estar entre las primeras diez posiciones como es el caso de "Saw X" (6,8) "Sangrientos dieciséis" (6,6), "Scream VI" (6,5), "Posesión infernal: El despertar" (6,5), "El exorcista del papa" (6,1), "Llaman a la puerta" (6,1) y "The Boogeyman" (5,9).

