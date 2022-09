'Los Nuevos Distinguidos', de Ulpiano Vergara, ya tiene vocalista: 'Contaremos los días para ver cuánto dura'

Oficialmente “Los Nuevos Distinguidos”, conjunto de Ulpiano Vergara, tiene nuevo vocalista, Manuel Carrera.

La adición de Manuel Carrera al conjunto se da a casi un mes de la polémica salida de Olmedo Anael Rizo, la voz masculina de la agrupación por alrededor de un mes y medio.

Carrera fue recibido por los miembros de la agrupación típica en un almuerzo y por ahí mismo se oficializó su adición al conjunto, pues hubo firma de contrato y todo.

“Almorzando con @losdistinguidos_uv y dándole la bienvenida formal a @manuelmusicpty cómo cantante oficial de la agrupación”, se anunció en la cuenta de Instagram del director del conjunto, “El Mechi Blanco”, como se le conoce a Vergara.

Como era de esperarse las reacciones no se han hecho esperar, la publicación del anuncio tiene más de 4 mil likes y más de 150 comentarios, varios dándole la bienvenida a Carrera y deseándole éxitos a la agrupación.

“La voz de Manuel se acopla muy bien al acordeón de Ulpiano, suerte a todos”, “Métanle ganas muchachos, están con el mejor. Bendiciones”, “Welcome to Distinguidos Group jajajaja, que nadie llore” y “Muy buena noticia. Éxitos para la agrupación”, son algunos de los comentarios.

Pero no todo es positivo, también hay muchas dudas sobre cuánto durará el nuevo vocalista en el conjunto debido a la forma en la que se han ido los dos últimos, culpa que algunos le achacan presuntamente a la hija de Vergara, Dania María.

“Aleja a tu hija para que no se la cag** de nuevo”, “Como está el papagayo que repiten lo que escuchan la hija, no manda en el conjunto”, “Ojalá y lo cuiden porque es mejor que los que han tenido, trátenlo bien no como a los demás, suerte” y “Contaremos los días para ver cuánto dura”, son los mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios de la publicación.

VEA TAMBIÉN: Jacky Guzmán está soltera: ¿Qué pasó con Dímelo Flow?

Cabe mencionar, que los comentarios en la publicación se han limitado y para el resto del mes el conjunto tiene la agenda llena.

¿Qué opina usted sobre el nuevo vocalista?

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!