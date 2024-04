Los premios Óscar se celebrarán el 2 de marzo de 2025

La 97 edición de los Óscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el teatro Dolby de Los Ángeles (California, EE.UU.), informó la Academia de Hollywood.

El espectáculo se emitirá en directo en ABC “en más de 200 territorios de todo el mundo”. Los nominados se darán a conocer el 17 de enero.

La Academia añadió que los filmes que quieran postularse a la próxima edición de los Óscar tendrán como fecha límite el 14 de noviembre. Tres días más tarde se reconocerán a las personalidades que han contribuido a la industria del cine en los ‘Governors Awards’.

Las votaciones preliminares de los miembros de la Academia comenzarán el 9 de diciembre y terminarán el día 13 de ese mes. Los proyectos preseleccionados se darán a conocer en las llamadas ‘shortlists’ el 17 de diciembre.

A partir de entonces, los votantes de la institución contarán con cuatro semanas de margen para acabar desvelando el 17 de enero cuáles son los títulos, directores, actores y actrices nominados.

El tradicional almuerzo de los Óscar, en el que se reúne la generación de nominados, servirá el 10 de febrero como antesala de la gala.

"And the Oscar goes to"... se decide el 18 de febrero

Las votaciones finales terminarán el 18 de febrero, y ese mismo día se darán cita los Premios Científicos y Técnicos de la Academia, “que honran a las personas y empresas cuyos descubrimientos e innovaciones han contribuido de manera significativa y duradera a nuestra industria cinematográfica”.

La última edición de los Óscar se llevó a cabo el 10 de marzo y la película ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, fue la gran triunfadora de la noche al alzarse con siete estatuillas, entre ellas la de mejor película, dirección y actor.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!