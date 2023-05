Lucero es agredida por una de sus seguidoras

¡Fuerte! Lucero no la paso bien durante uno de sus últimos conciertos en un palenque. ¿Qué ocurrió?

Una de sus seguidoras le jaló el cabello mientras intentaba fotografiarse con ella.

En el video, que se hizo viral en redes sociales, se ve que la cantante se acerca a algunas personas del público para interactuar y retratarse.

Al inicio el momento se ve con normalidad, luego se ve cómo la mujer, que estaba atrás de la estrella, saca su mano entre la multitud y jala el cabello Lucero.

El hecho sucedió durante la Feria de Hermosillo, Sonora, donde la intérprete acudió junto a Manuel Mijares para cantar algunos de sus éxitos.

Mientras sonaba “No tengo dinero” de Juan Gabriel, la artista pareció guardar la compostura y no reaccionar de manera inadecuada, pues la mujer no soltaba su cabellera.

Si bien un guardia de seguridad se acerca para intentar ayudarla, finalmente fue esta quien volteó a ver lo que estaba pasando y siguió cantando.

Por supuesto, los usuarios acudieron a redes sociales para criticar la acción de la mujer.

“No debí ver esto, estoy que me la desgreño yo a esa señora. Se entiende que quiere llamar su atención pero no así”, “Las personas se pasan yo daría medio cuerpo por una foto con Lu, pero por Dios no me la maltraten” y “Que fastidio pobre de Lu”, fueron algunos de los tantos comentarios.

La cantante no ha comentada nada sobre lo ocurrido, pero sí que fue un momento incómodo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!