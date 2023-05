Lucho Pérez pensaba que el mundo de la música era diferente

Un debate se ha generado en las redes sociales luego de que Lucho Pérez contara lo que le pasó con otro artista de la música típica.

Resulta que un empresario le “tumbó” un mano a mano con un “artista grande”, porque supuestamente aquel músico no quiso presentarse junto a Lucho Pérez.

Al parecer aquel músico reconocido, de cual no se conoce el nombre aún, consideró que el expresentador de televisión es novato para estar con él en una tarima.

"Miren esto que le pasó a Sandra... a mí me está pasando también, que músicos grandes, pegados, voy a sacar a Alejandro de aquí, porque Alejandro es un tipo muy humilde...tuve la oportunidad de conocerlo... siento que si hubiese sido con él hubiese sido diferente, pero hay otros músicos grandes, que ya me han llamado empresarios, dizque te tengo un mano a mano con fulano y fulano... ahora pronto había una fecha y tuve que quitar el flyer porque el muchacho dijo que con él no se podía porque yo todavía yo no estoy posicionado en la música típica", dijo.

Pérez dijo: “Un grupo de músicos se han empeñado en hacer perder la música típica, porque están haciendo perder la música típica con esa actitud egoísta y que no dejan que pequeños músicos o talentos como yo… que vienen subiendo se den a conocer”.

“Nadie se ha atrevido a decir nada, por temor a los empresarios que se manejan con esos artistas y yo estoy en las manos del Señor…”, añadió.

Lucho Pérez aseguró que gracias a Dios le está yendo bastante bien en la música típica, pues hay varios empresarios que le están dando el apoyo. Pero, por situaciones como esa está un poco decepcionado y triste.

No obstante, él está agradecido porque le están saliendo eventos que le permiten seguir en la música.

Además, señaló que esos músicos hicieron lo mismo que les toca a ellos ahora, pegarse de los grandes para tener oportunidades, así como ellos hicieron en sus inicios.

La gente se anda preguntando quiénes serán esos agrandados. Algunos ya tienen sus hipótesis, aunque como ya saben Alejandro Torres queda fuera de esa lista.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!