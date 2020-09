¿Lucho Pérez tiene un nuevo amor?

¡Ay madre! El presentador del programa Hecho en Panamá, Lucho Pérez tiene a más de uno pensando en su última publicación de Instagram y preguntándose más de cuatro cosas.

Hace escasas horas, Lucho compartió una foto en donde aparece debajo de unas sábanas y viendo hacia a un lado, pero a quién o qué veía Lucho, pues en concreto no se sabe porque en el campo de visión de la fotografía solo se ve al presentador.

Pero eso no es todo, lo interesante es que Lucho Pérez acompañó la fotografía con el texto “gracias por estar a mi lado, por darme paz, serenidad, tranquilidad, por darme de tu amor… Por primera vez un amanecer bonito… Volvía a nacer contigo”.

Lo que expresa este particular texto ha sido interpretado por los seguidores del presentador, quienes asumen que tiene un nuevo amor, no obstante, Lucho no ha ahondado en el tema.

Aunque también puede tratarse del fragmento de una canción, recordemos que Lucho también escribe canciones.

La hipótesis de que Lucho tiene una nueva pareja gana más fuerza, entre los comentarios se encuentra los de una chica. “Eres increíble, encontré la paz en mi corazón, gracias al infinito en tu mirada. Por primera vez lo que quiero y necesito”, escribió la usuaria.

Pero esto no quedó allí, Lucho le respondió a la chica con el emoticón enamorado, un ramo de flores y un corazón rojo.

Cabe destaca que Lucho Pérez no ha confirmado ni desmentido la posibilidad de que exista un nuevo amor en su vida.

Pero lo que sí es cierto, es que sus seguidores le han escrito varios mensajes para felicitarlo y desearle bendiciones.

“Bendiciones”, “Me siento feliz por ti… mereces el amor sincero… felicidades Lucho. Que viva el amor bonito”, “Ahora sí se nos casa Lucho”, “Que bueno que Dios puso en tu camino, una chica digna de ti. Dios los bendiga”, se lee en la publicación que tiene más de 80 comentarios y que se publicó hoy, sábado.