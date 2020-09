Luis Fonsi y Farruko resaltan a la mujer en su nuevo tema, 'Perfecta'

Luis Fonsi lanzó, junto al reguetonero Farruko, su nuevo sencillo "Perfecta", que se incluirá en su próximo disco y que relata la historia de un hombre que admira "la perfección" de cierta mujer y valientemente le confiesa su amor.

"Perfecta' es celebrar la perfección en la mujer. No es decirle que es perfecta como un cliché, sino reconocer que pese a cualquier defecto que piense que tenga, es perfecta para mí. Es sacar esa valentía y decidir decírtelo hoy", expresó Fonsi.

Y según admitió el artista, de 42 años, el principio de la canción "tiene" o expone un poco de él de cuando era más joven.

Luis Fonsi destacó que no hay ninguna ciencia detrás del tema respecto a la composición musical, simplemente celebra la fusiones y los diferentes estilos que me han influenciado su carrera.

“La canción empieza con la típica baladita acústica, con esa guitarra acústica, y con una letra que se va muy por la línea romántica y cuando entra el coro, ya… uno siente el ritmo, uno siente beat y te lleva a ese lugar cero preocupaciones, de baile y de pasarla bien”, confesó Fonsi.

El artista está complacido con el resultado de “Perfecta”, las transiciones y el poder reencontrarse con un amigo, Farriko, con quien tenía muchos deseos de trabajar. Por siete años los artistas intentaron realizar una colaboración y siempre que se veían en algún evento o el estudio hacían la promesa de trabajar juntos.

Fonsi detalló que la oportunidad de trabajar con Farruko se dio con “Perfecta”, quien escribió su parte de la canción y aportó su estilo. El tema fusionó el estilo de ambos artistas y muestra varios colores.

"No es no ser romántico, pero ese primer golpe de decirle a una mujer 'tú me gustas', me costaba y lo sufría. Pero después, supe expresarme", reconoció.