Luisito Comunica en medio de críticas por una foto que publicó en su Instagram

Uno de los youtubers más populares es Luisito Comunica, quien logró fama desde hace unos años por mostrar las odiseas de sus largos viajes por el mundo.

Él compartía a través de YouTube, imágenes curiosas de sus largos viajes por todo el mundo, visitando lugares exóticos y mostrando costumbres culturales o comidas de cada sitio para generar la sorpresa del usuario.

Luisito Comunica cuenta con más de 33 millones de seguidores en dicha red social. Y ni hablar de su cuenta de Instagram donde tiene 22 millones de seguidores. Siempre está activo.

No obstante, en las útlimos 24 horas Luisito Comunica ha acaparado miles de comentarios, pues compartió una foto que provocó las críticas de miles de usuarios.

El mexicano publicó una imagen promocionando una botella de alcohol de mezcal. La crítica tuvo que ver por la forma en que lo hizo: su novia Ary Tenorio mostró su parte trasera y Luisito escribió: "Avisada estás". Esto provocó disgusto.

¿Por qué se han indignado por la fotografía? Señalan que al youtuber por sexualizar a la mujer y por tratarla igual que a un objeto. Y por supuesto que Luisito debería tomar nota de esto porque se trata de una personalidad que tiene muchísima influencia entre miles de personas, se lee en spoiler.bolavip.com

Pero, el influencer no ha dejado las cosas así, ya que ha respondido a la lluvia de críticas. Él se disculpó a través de sus redes .

Él comentó en su cuenta de twitter que las personas que lo acusan de misógino, machista, entre otras, por su foto junto a los gluteos de su novia y un mensaje de un trago que decía "Mezcal tus nalguitas serán mías".

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar", dijo.

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico".