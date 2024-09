Luisito Comunica fue retenido brevemente en Santo Domingo

El mexicano Luisito Comunica, el youtuber de habla hispana con más seguidores en esa plataforma de videos con 43,2 millones, fue retenido brevemente por la seguridad del metro de Santo Domingo por grabar sin autorización en sus instalaciones, según se informó este miércoles.



Los hechos ocurrieron la tarde del martes cuando el creador de contenido grababa junto a unos acompañantes.



En un video publicado este miércoles por uno de los acompañantes del youtuber, el dominicano José Castillo, conocido en las redes como AquamanRd, el influencer mexicano afirmó que "todo bien", aunque aseguró que la situación con los miembros de la seguridad del metro "escaló a un nivel" que no imaginaba y que un efectivo de seguridad llegó a sacarle una macana (una porra).



Por su parte, en un comunicado, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó que el youtuber, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, "no contaba con los permisos necesarios para realizar grabaciones en las instalaciones, tal como lo requieren nuestras normativas de seguridad".



Al notar su presencia y la actividad que estaban realizando, (los influencers) fueron abordados por el personal del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) para verificar la situación.



"Luego de las verificaciones correspondientes, se les permitió continuar con su trabajo", pero Luisito Comunica "decidió no seguir con las grabaciones en ese momento".



