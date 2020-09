Lupita D'Alessio aconseja a los padres que tienen hijos con problemas de adicción

Solo ha pasado un mes desde que la artista Lupita D'Alessio anunció que supuestamente se retiraba de las redes sociales, porque se habían metido mucho con su persona.

En ese momento, la cantante dijo: "Amigos no perdamos la sensibilidad que es lo hermoso del ser humano y deséchenos la amargura Dios les bendice".

"Se han metido mucho con mi persona como mamá y como mujer y yo no les puedo contestar, porque soy respetuosa, prefiero ser prudente y retirarme", añadió en ese entonces.

Sin embargo, Lupita D'Alessio no demoró mucho para volver a postear en sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones la cantante le envió un mensaje a los padres que tienen hijos con problemas de adicción.

Ella les dijo: “Esto va a los padres que me han estado preguntando sobre los hijos que tienen un problema de adicción, qué difícil situación, porque yo lo recuerdo muy bien, recuerdo como mis hijos sufrían, como yo al verme mal, pero gracias a Dios no es mi presente es mi pasado”.

“Sí hacemos daño a la gente que nos rodea, tenemos que reconocer que tenemos una enfermedad, es el primer gran y queremos rehabilitarnos”, añadió.

También mencionó: “Eso no es consejo, los mismos enfermos tenemos que reconocer que tenemos una enfermedad”.

“Es todo lo que puedo decir y orar por ellos y darles mucho amor y paciencia”, culminó.

A raíz de este comentario el público la criticó porque consideran que aquella despedida de las redes fue un show para llamar la atención.