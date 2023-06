Madeline Pineda, entre adeptos y detractores por un video

La vocalista de la agrupación de Jhonathan Chávez y los Triunfadores, Madeline Pineda ha generado revuelo en las redes sociales. ¿Qué pasó?

Madeline Pineda publicó un video en su cuenta de Instagram donde se aprecia cuando está en un Spa y le dan un masaje en las "pompis".

"Hoy en mi día de Spa fui por las nalgaaaaaaasss hay que cuidarse la cuerpita, y yo estoy en las mejores manos @spa_mey donde hacen todo de todooooo por miiiii", se lee al lado del video.

"P.d.: no quiero a nadie dizque ay mírala, ay enseñando!!! Que ustedes hacen cosas peores jeeeeee", añadió en el texto.

Los seguidores de la artista han empezado a comentar y como era de esperarse algunos están en contra y otros a favor.

Algunos consideran que ella estaba enseñando de más y que solo lo hacía por un "me gusta", para generar en las redes sociales.

Sin embargo, otros dicen que no tiene nada de malo, que ella puede enseñar y que no es nada más de lo que se ve en la playa cuando se usa vestido de baño. ¡Mire usted!

"Lo que hacen las mujeres para obtener un likee no podías hacerlo en secreto media redes tenia que saber que estaban quitando las celulitis", se lee en unos de los tantos mensajes que le dejaron los detractores.

"La que puede puede mi reina, tú dale q te las dejaron DIVINAS"; "No cualquiera va ahí, eso vale plata. Si la chica se puede dar esos lujos, más bien, la que no puede crítica"; "Nada que una tanga en la playa deje sin apreciar", fueron los comentarios de quienes dicen que no tiene nada de malo.

No obstante, tras los tantos mensajes, la cantante escribió: "Ya relájense que eso tiene nombre y apellido señoresssssss NV así que solo les queda mirar".

