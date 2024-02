'Magnético' habló sobre la repentina muerte de Rolo De León

“Trabajé muchos años con Rolo”, “Le debo mucho a Rolo” y “Rolo y yo últimamente tuvimos una relación mucho más estrecha”, son algunas de las cosas que dijo “Magnético”, amigo y miembro de Comando Tiburón, al referirse a la repentina muerte de Rolo De León.

De León, integrante también de la agrupación y locutor, murió el 7 de febrero, tras luchar contra un cáncer de páncreas, condición que muchos ignoraban que padecía, pero que sus allegados sí sabían, como es el caso de “Magnético”.

Ariel de la Espada, mejor conocido como “Magnético”, comentó en “Jelou!” que tuvo una relación más estrecha con Rolo tras sufrir la pérdida de un ser querido, su hijo.

“(…) yo perdí a mi hijo de 25 años el 15 de enero, mi hijo muere y desde ese momento ‘Ro’ estuvo presto para mí, estuvo pendiente a mí y 5 días después, mi hijo muere el 15 de enero de este año, y 5 días después ‘Rolo’ me llama y me da la noticia, eran como las 7:00 de la mañana, ‘Rolo’ me dice: ‘eh Alex tengo una noticia que darte, pero no es muy buena y yo le dije: ‘ey suelta dímelo’”, expresó el músico.

Continuó: “Me dice me detectaron cáncer, cáncer de páncreas y yo le dije: ‘oh, qué duro’. Y estábamos comunicándonos bastante por lo de mi hijo, él estaba siempre pendiente de mí, de cómo estaba mi salud y sin mentirte, y esto que te voy a decir es totalmente cierto, el mismo día yo caí en el hospital. Qué me pasó, me dio un dolor en el pecho, después me dio un calor y te voy a decir textualmente lo que mi esposa me dijo después de ahí, solamente recuerdo que ya estaba en la ambulancia, mi esposa me dijo: ‘Alex te me fuiste dos veces’”.

Después de esto, los músicos estaban al tanto el uno del otro, se llamaban todos los días para saber cómo se encontraban.

“(…) Todavía duele y duele bastante, duele bastante porque yo tuve muchos años trabajando con Rolo y le debo mucho a Rolo y es duro, es duro”, se sinceró “Magnético”.

Otros músicos, como Flecha, miembro de la agrupación, y Real Phantom, que colaboró mucho con el grupo, han procedido a cambiar sus imágenes de perfil en Instagram.

Flecha tiene un fondo completamente negro, en alusión al duelo por la partida de Rolo, mientras que Real Phantom, publicó la imagen en blanco y negro de una aleta de tiburón, en la descripción colocó los emoticones de un corazón roto y una paloma portando una rama de olivo.

Esa misma imagen, Phantom la colocó de perfil.

