'Magnético' recordó a Rolo tras un mes de su repentina muerte

¡El tiempo se pasa volando! Ya se cumplió un mes de la repentina muerte de Rolo De León a causa de un cáncer de páncreas y su amigo "Magnético" no dejó pasar por alto la fecha.

Para recordar a Rodolfo Ernesto De León, nombre real de Rolo, "Magnético" compartió una de las últimas fotografías que se tomaron juntos, lo cual tuvo lugar durante la pandemia.

La instantánea se tomó cuando hacían las presentaciones virtuales y antes de que Ariel de la Espada, mejor conocido como "Magnético", se mudara de Panamá.

"Hoy 7 de marzo del 2024, ya un mes de tu partida mi compi, esta foto fue una de las presentaciones virtuales que hicimos para el tiempo de la pandemia... Me acuerdo que me dijiste 'Ven acá mi nucita para darte un abrazo de Oso, que covid ni que covid'...", escribió el músico.

Confesó que se queda con el recuerdo de ese abrazo y con cada momento que compartieron en más de 20 años.

"(...) Esta fue una de las últimas veces que cantamos juntos, ya que después me mudé de Panamá... Hermanito disfruta de la gloria de Dios, y algún día nos volveremos a ver... YA TU SABES QUIENES SON...", finalizó.

A saber

"Trabajé muchos años con Rolo", "Le debo mucho a Rolo" y "Rolo y yo últimamente tuvimos una relación mucho más estrecha", son algunas de las cosas que dijo “Magnético” luego de que se hizo pública la noticia de la muerte de amigo y compañero de Comando Tiburón, al referirse a la repentina muerte de Rolo.

De León, integrante también de la agrupación y locutor, murió el 7 de febrero, tras luchar contra un cáncer de páncreas, condición que muchos ignoraban que padecía, pero que sus allegados sí sabían, como es el caso de “Magnético”.

"(…) yo perdí a mi hijo de 25 años el 15 de enero, mi hijo muere y desde ese momento 'Ro' estuvo presto para mí, estuvo pendiente a mí y 5 días después, mi hijo muere el 15 de enero de este año, y 5 días después ‘Rolo’ me llama y me da la noticia, eran como las 7:00 de la mañana, 'Rolo' me dice: 'eh Alex tengo una noticia que darte, pero no es muy buena y yo le dije: 'ey suelta dímelo'", expresó el músico.

Continuó: "Me dice me detectaron cáncer, cáncer de páncreas y yo le dije: ‘oh, qué duro’. Y estábamos comunicándonos bastante por lo de mi hijo, él estaba siempre pendiente de mí...".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!