Mala Rodríguez, la niña de Sevilla que se coronó reina del 'rap'

"Hago música para compartirla. Tengo muchos exfanes de la primera parte de mi carrera que lo que desean es que me pudra en un basurero. Pero no, no va a ocurrir. Mis canciones ya las han escuchado, han hecho un cambio, han servido para algo, y si mi música ya te ha gustado, ahora no puedes borrarlo", puntualiza su libro titulado "Cómo ser Mala".

María Rodríguez (Jerez de la Frontera (Cádiz), España, 1979) siempre ha tenido mucho que decir y ahora lo hace en "Cómo ser Mala", un libro de memorias que, insiste, no es una autobiografía al uso, porque la línea temporal brilla por su ausencia. En él, con mucho humor, repasa el camino que la llevó del barrio sevillano en el que se crió a ser un referente del rap en español.

Ganadora de dos premios Grammy Latino, a la mejor canción urbana por "No pidas perdón", del álbum "Dirty Bailarina" (2010); y al mejor álbum urbano por "Bruja" (2013), la reina del rap en español -sigue siendo la única mujer que ha recibido este galardón- decidió tras aquel premio alejarse de la industria: aún no había llegado el boom de la música urbana y aquel reconocimiento no tuvo la repercusión que habría tenido ahora.

En 2015, Barack Obama incluyó "Tengo un trato", el primer éxito de Mala Rodríguez, en una de sus listas de reproducción de verano y aquella señal la llevó a vivir un tiempo en Estados Unidos, concretamente a San Diego, donde se dedicó a la compra-venta de vehículos; a su vuelta, algo había cambiado.

La revolución que supuso La Mala Rodríguez en el rap español tiene que ver con sus orígenes andaluces y el mestizaje musical. "Sevilla es muy musical, y lo negro, lo gitano, lo moro, lo judío y lo cristiano están presentes. Lo tenemos todo ahí, bordado en nuestra piel", decía en esa época.

En plena celebración del vigésimo aniversario del lanzamiento de su aclamado álbum debut "Lujo Ibérico" (2000) con una gira en acústico, la artista lanza en su libro un mensaje a quienes la critican por no hacer la música que esperan de ella.

Las críticas a Mala Rodríguez, pionera en un mundo dominado por hombres, por hacer la música que quiere están ahí desde el principio de su carrera.

"Los chicos de Sevilla me dicen que las canciones son feas. Y a mí me importa poco, porque lo que de verdad me importa es que me molen a mí. Dicen que esto no es rap ni es flamenco ni es nada, que la culpa es mía por haberme ido a Madrid y dejar Sevilla. La "peña" lleva muy mal no poder etiquetar algo", recuerda la cantante sobre la época de 'Lujo Ibérico', un disco que "no va de hacer canciones de rap, sino de hacer canciones".

Tras el lanzamiento de su primer álbum, que fue disco de oro, Mala Rodríguez trabajó en el guardarropa de un bar -cuenta que no valía para camarera, por antipática-, y fue en aquel trabajo en el que recibió la llamada que la lanzó a componer su segundo álbum, 'Alevosía' (2003): su primer disco iba a editarse en Estados Unidos.

"Me imagino el disco, mi portada, por primera vez con el 'Parental Advisory'. Qué guapo. Ahora ya soy rapera", escribe, aunque ella el éxito internacional se lo agradece a la piratería, sin la cual habría sido imposible que su música se escuchara en toda América Latina, llegar allí y que todo el público cantara sus canciones.

Referente para toda una generación de mujeres de la música que ahora arrasan en las radios, Mala Rodríguez obtuvo en España el reconocimiento que tanto ansiaba y pensaba que nunca iba a llegar, en 2019, cuando recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, por haber sido pionera en estilos y géneros, un reconocimiento a toda su carrera.

"Nunca me había sentido querida en España y esa llamada es la reparación", reconoce en sus memorias Mala Rodríguez.

"Si lloro al recibir esa llamada es porque la recibo como quien escucha un perdón. Un "lo sentimos, te valoramos". Igual estoy loca, pero percibo por fin que los intelectuales y los artistas de este país tienen en cuenta mi labor", indica en el libro.

