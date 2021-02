Marcela Barnes: 'Dije sí y me caso con mi mejor amigo'

El nombre de Marcela Barnes ha sonado bastante durante estos últimos días.

Versión impresa

Primero, por aquel mensaje que envió a las marcas de que no valoran el talento que hay en el país.

Señaló: “A todas las marcas que saben que existo: Si usted no va a invertir en los estudios de mi hija, no me llame. La taquilla no paga la escuela y mi tiempo vale dinero”.

Según su historia para quienes desean aspiran a vivir de su imagen o talento en Panamá les aconseja que cobren y eduquen a las marcas.

El fin de semana volvió a generar comentarios en las redes sociales, pero por una causa muy diferente.

La expresentadora de televisión informó a sus seguidores que pronto se casará con su alemán.

En una mensaje Barnes dijo que estaba de cumpleaños al igual que su pareja y aprovechó para dar la noticia de su boda.

Escribió: "Hola familia de insta: 1. Dije SÍ, y Me caso con mi mejor amigo".

VEA TAMBIÉN: Kathy Phillips responde a un seguidor acerca del por qué está ejercitándose

"2. Hoy es nuestro cumpleaños. Nacimos el 30 de enero los dos", añadió.

También escribió: "3.Estoy agradecida por la gente maravillosa que tengo a mi alrededor. Gracias a todos por su amor y apoyo siempre".

"Saludos. Futura Sra. Steinlechner", culminó.