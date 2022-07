Marco Antonio Solís confiesa que antes de ser cantante quería ser sacerdote o payaso

Marco Antonio Solís, mejor conocido como "El Buki", es uno de los cantantes más representativos de México que ha llevado la balada en español a popularizarse en el mundo entero. Ha sido acreedor de numerosos reconocimientos, millones de seguidores y hasta tener su propia exhibición en el Museo del Grammy en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

El cantante tiene más de cinco décadas de trayectoria en el mundo artístico, él comenzó en la música desde muy jóven pero en su juventud barajo otras posibilidades profesionales que no tenían que ver con la melodía y el canto. Fue el mismo "Buki" quien lo confesó recientemente en una entrevista y sorprendió a todos.

Lo que realmente llama la atención es que Marco Antonio Solís quería ser payaso. Él tenía un innata habilidad para animar fiestas, hacer chistes y siempre tiene un buen sentido del humor. Eso lo llevó a pensar que podía ganarse la vida de ese modo y hasta hizo un par de trabajos al respecto.

Otras de las profesiones a las que quiso volcarse por completo Marco Antonio Solís fue la del sacerdocio.

Si bien en la actualidad él practica su fe de forma constante al igual que su familia, en su juventud sintió el llamado de Dios y quiso ser cura, pero la música se le adelantó.

Finalmente su vida dio un giro de 180 grados y pudo dedicarse a otra de sus pasiones: escribir canciones. A los 12 años empezó con algunos intentos pero a los 17 años, siendo aún menor de edad, formó la agrupación que lo llevaría al éxito, fama y fortuna: "Los Bukis".

"Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate, o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción. Después llegó la música inesperadamente y me trasformó. Siempre me gustó cantar, a mis amiguitos y a los maestros les empezó a llamar la atención cómo lo hacía. La composición empieza a los 12 o 13 años y fue algo que se me dio natural", mencionó en una entrevista para EFE.

El cantante ha mostrado su capacidad de reinvención y su vigencia en la música.

Actualmente el intérprete de “Más que tú amigo” se encuentra en una gira por Europa, sus conciertos en Milán y Londres y otras fechas pendientes en Barcelona, París y Madrid.

“Yo siempre estoy en México pese a que tengo 22 años en Estados Unidos. Me la paso yendo y viniendo, como las mariposas monarca. Yo estoy muy ligado a mis tradiciones, a mi comida, a mi gente”, finaliza.

