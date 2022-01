Marco Antonio Solís: ¿Por qué el cantante dice que la covid-19 es como el verdadero amor?

Marco Antonio Solís compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde compara a la covid-19 con el amor.

Versión impresa

El cantautor, músico, compositor, actor y productor musical mexicano. escribió: "El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron...".

Como era de esperarse los seguidores de Marco Antonio Solís le dejaron mensaje al respecto.

"Despacio, Buki. Esto es oro"; "No puede ser que ya estamos en 2022 y aún la gente cree que la vacuna es para no contagiarse"; y "La vacuna es para ayudar un poco a no morirse", son solo algunos de los comentarios.

La publicación lleva, hasta el momento de la creación de esta nota, 5.788 retweets, 2.467 Tweets citados y 21,9 mil Me gusta.

Además, en los comentarios riterraon que el cantante mexicano es un gran artista.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!