Margot Robbie: ¿Cómo se preparó para grabar el desnudo en 'El lobo de Wall Street' con Leonardo DiCaprio?

En 2023 la cinta "El Lobo de Wall Street" cumple 10 años de su estreno y por estos días su protagonista, Margot Robbie estuvo recordando una escena de esta filmación.

La actriz estuvo en un evento especial de la Academia Británica de Cine y Televisión, recordó el momento más complicado que vivió durante el rodaje de dicha cinta.

Por primera vez, la actriz que interpretó a Naomi Lapaglia, confesó que le costó mucho grabar su desnudo con Leonardo DiCaprio al grado de tomar unos “tragos” para agarrar valor.

Margot Robbie dijo: "No voy a mentir, tomé un par de tragos de tequila antes de esa escena porque estaba nerviosa… muy, muy nerviosa".

La actriz explicó que en ese entonces estaba preocupada por aparecer desnuda frente a las cámaras, el equipo de producción y su propio compañero, aunque también llegó a considerar que nadie se fijaría en ella porque el foco principal recaía en el protagonista del "Titanic", según información del "Daily Mirror".

No obstante,contrario a lo que pensaba la actriz, una de las escenas más recordada y comentada de la cinta es esta.

“Algo estaba sucediendo en esas primeras etapas, y todo fue bastante horrible", declaró en entrevista con "Vanity Fair".

Añadió: "Recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’, y ella me miró completamente seria y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única manera era hacia adelante”.

De acuerdo a una publicación de Infobae, Margot Robbie no compartió detalles sobre el proceso que estaba viviendo y se desconoce a qué se referió cuando mencionó que era “bastante horrible”.

No obstante, tras recibir el respaldo de su madre desarrolló su personaje que conquistó al público, pues fue elogiada por la crítica y estuvo nominada a los premios BAFTA Awards como estrella emergente y actriz revelación en los MTV Awards.

