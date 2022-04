Marilyn Monroe: Desentrañan el misterio de su muerte en un documental de Netflix

Este año se cumplen 60 años de la muerte de Marilyn Monroe y pese a que su deceso fue declarado como suicidio por ingestión de barbitúricos, aún continúan los rumores, teorías e interrogantes sobre su fallecimiento.

Monroe fue encontrada inconsciente el 4 de agosto de 1962, en su casa, en Brentwood, y hasta la fecha hay muchas dudas que no han sido esclarecidas sobre la causa de la muerte.

En su momento se percibieron varias incongruencias en los testimonios de quienes encontraron el cuerpo de la actriz, alteraciones en la escena, datos inconclusos y reportes alterados, sin embargo, nunca se pudieron comprobar.

Las dudas que rondan la muerte de Monroe incluso dio pie a teorías sobre la implicación de las altas esferas de poder del gobierno estadounidense, algo de lo cual no se tiene certeza.

Un nuevo documental de Netflix, dirigido por Emma Cooper, busca dilucidar las interrogantes sobre la muerte de la celebridad más importante de la década de los 50 en Estados Unidos.

¿Accidente o suicidio? Bajo esta premisa el documental "reconstruye sus últimas semanas, días y horas mediante grabaciones inéditas de quienes mejor la conocieron".

La producción promete ofrecer una nueva visión de aquella fatídica noche, reviviendo las causas que llevaron a la Policía de Los Ángeles a cerrar el caso y a reabrirlo 1982, 20 años después de su muerte.

Estreno

"El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas", producido por Chris Smith y con una duración de una 1 hora y 41 minutos, se estrenará el 27 de abril y el primer adelanto del documental retrata la belleza de Monroe y reproduce cintas inéditas en la propia voz de la actriz.

En el adelanto, mientras suena de fondo "I Wanna Be Loved By You", interpretado por Monroe, se detalla que se han encontrado muchas cosas que no habían sido descubiertas antes.

Al final del tráiler se escucha decir a Monroe: "Lo digo aquí y ahora. La fama es voluble".

