Marisabel Salas convirtió la escritura en una terapia para su depresión

Las publicaciones "El Diario de Bebo" y "Bebo", son el testimonio de una persona que ha sufrido depresión y que encontró en la escritura una terapia para este trastorno.

La escritora y estudiante de marketing, Marisabel Salas, empezó a escribir cuando fue diagnosticada con depresión y su primer libro está basado en el diario que escribió mientras iba a terapia, por ello, la publicación se llama "El Diario de Bebo".

"Yo, la escritura la convertí en una terapia y me gusta, me encanta… La mayoría del tiempo, cuando escribo estoy triste, pero estoy tratando de arreglar eso y poder escribir en todo momento", confiesa la escritora, quien es consciente que la depresión no tiene cura y que permanece latente esperando que ocurra algún evento para salir a flote.

"El Diario de Bebo" está basado en lo que vivió mientras recibía terapia y contiene gran parte de su viaje personal, sentimientos que experimentó y con los cuales se pueden identificar aquellas personas que no saben que padecen depresión.

"Bebo", la continuación del "El Diario de Bebo", salió a la luz a solicitud de los lectores de Salas y habla sobre que hay que superar ciertas cosas para tener una buena salud mental.

En la continuación del primer libro, Salas aborda su recaída, cómo ve la vida después de asistir a terapia y la importancia de respetar los procesos para poder sentirse mejor.

Con estas publicaciones Salas, de 32 años, insta a las personas a buscar ayuda profesional y que hay que darle tiempo al tiempo, pues no están solos y a pesar de que están viviendo un mal momento pueden salir adelante.

Proyectos

Marisabel Salas está por concluir sus estudios en marketing, administra botes de pesca artesanal y está incursionado en la creación de contenido para redes sociales, brinda asesoría a escritores y profesionales de la salud mental para administrar sus redes.

Salas también es voluntaria de la Fundación Relaciones Sanas y está preparando dos nuevas publicaciones, una novela tipo poesía y un libro infantil, este último está en proceso de ilustración.

La novela, por su parte, está en edición y Salas prevé publicarla antes de la Feria Internacional del Libro.

Por otra parte, Salas reconoce que los panameños están leyendo mucho las obras de los escritores locales y de igual forma ha visto un mayor interés por la escritura, muestra de ello, es la creación de Escritores Independientes de Panamá, donde se aglutinan escritores nuevos y con experiencia que publican sus libros de forma independiente.

