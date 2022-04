Maryfrank Bravo, nueva cantante de la agrupación de Ulpiano Vergara: 'Es un sueño hecho realidad'

Desde pequeña uno de los músicos favoritos de Maryfrank Bravo ha sido "El Mechi Blanco", hoy está feliz tras haberse convertido en la cantante oficial de Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos.

Maryfrank Bravo Martínez, de 20 años, inició la semana pasada como cantante en el conjunto de Vergara y ha sido ovacionada por el público.

La artista, que vive en La Chorrera, es hija única y actualmente cursa la carrera de Biología en la Universidad de Panamá.

Panamá América conversó en exclusiva con la cantante, quien contó sobre cuándo empezó en la música y cómo ha sido su recibimiento en la agrupación, entre otros detalles.

Inicios en la música

Comencé desde pequeña gracias a mi familia, ya que siempre ha sido amante de nuestras costumbres y tradiciones. En el ámbito folklórico, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con típico, pollera y tamborito... Mi primera afinidad fue con la décima panameña, comencé a los 4 años. En primaria participé en concursos y así fue hasta secundaria. He representado a mí país cantando décima y bailando típico.

¿Es tu primera experiencia en una agrupación?

Como tal experiencia diría que no. (Pero) En una agrupación de esta magnitud es la primera vez, aventurándome en estas aguas. Antes cantaba música típica popular en el grupo Revolución Musical de Ronald Bravo y Edgar Hurtado, este fue el primer grupo en el que participé como voz femenina.

¿Habías cantado en presentaciones previas al anuncio oficial?

Sí, en tres o cuatro ocasiones previas, porque Madeline Pinada estaba indispuesta, fui a reemplazarla.

¿Quién te contacto en esas ocasiones?

Dania María Vergara me contactó, me preguntó si tenía la disponibilidad.. desconozco cómo me contactó, me preguntó si me sabía las canciones, yo crecí escuchando las canciones del señor Ulpiano y era obvio que sí me las sabía. Acepté, hubo química y me volvieron a llamar.

Universidad y tarimas, ¿cómo manejarás el tiempo?

Todo se trata de un equilibrio, debo tener la disciplina y responsabilidad de llevar ambas cosas de la mano. No es fácil, porque estoy en una carrera científica, estoy estudiando licenciatura en Biología con orientación en parasitología y microbiología. Hice un ajuste en mi horario jueves y viernes, porque las presentaciones van de los jueves a domingo... para tener la disponibilidad...

¿Cómo te sientes al pertenecer a esta agrupación?

Es emocionante, pasar de ser una fan a ser la voz femenina de la agrupación, es como un sueño hecho realidad, conocerlo a él, tratarlo, es sin duda algo emocionante, estoy agradecida por la confianza. Expectativas, son muy altas y espero dar lo mejor de mí, que sea una fusión de experiencia y juventud de todos los que estamos, hay bastantes ideas frescas… (Estoy) Agradecida y emocionada y a darlo todo.

