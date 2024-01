Mason Alexander Park es Ian Wright en 'Quantum Leap'

El actor Mason Alexander Park es fanático de la ciencia ficción y de "Quantum Leap", amó la versión de 1989 de la serie y ser parte del reparto de la nueva adaptación es una de las cosas más increíbles en las que ha tenido la oportunidad de participar.

Para Park, de 28 años, la serie creada por Donald P. Bellisario, también productor ejecutivo de la nueva adaptación, fue innovadora y le encantó lo que logró en su tiempo, puso en primer plano problemas sociales en un momento en el que los programas de televisión no estaban tomando el tipo de riesgos que la serie original asumió.

Por esta razón, Park vio una oportunidad de continuar con eso en la nueva versión, la posibilidad de iniciar conversaciones y permitirle al espectador la oportunidad de conectar con otras personas, algo que desde un principio el actor supo que lo enorgullecería y emocionaría.

"(…) soy fan del género, soy fan de la ciencia ficción, soy fan de 'Quantum Leap' como programa, pero creo que lo que puede hacer socialmente y lo que puede hacer por la vida cotidiana de las personas es realmente emocionante, y no siempre tienes la oportunidad de trabajar en proyectos así", comentó.

En la ficción, que estrenó su segunda temporada por Universal+ recientemente, Park interpreta al científico Ian Wright, miembro del equipo que lidera el físico Ben Song (Raymond Lee) para reiniciar los viajes en el tiempo y personaje para el cual no hubo mucha preparación.

Todo sucedió muy rápido, recordó que envió una cinta, su audición o algo así y una semana más tarde fue elegido para el programa y pasaron a las grabaciones.

El intérprete reveló que su personaje habla mucho, rápido y utiliza un lenguaje muy técnico, así que en ese aspecto sí tuvo que practicar porque en la vida real no se expresa a la velocidad que lo hace su papel.

Con Ian Wright el histrión ha tenido momentos memorables y desafiantes, al final de la primera temporada había tres líneas de tiempo y su personaje lucía diferente en cada una, algo que le resultó muy divertido porque cada día no sabía quién iba a ser.

"(…) estábamos en el pasado un día y luego teníamos que ir a filmar una escena en el futuro, literalmente al día siguiente y luego volver a ser otro, fue realmente confuso. Eso fue un gran desafío en la preparación y en poder simplemente fluir con todo. Y me divertí mucho. Me encantó transformarme de esa manera y tener la oportunidad de hacer cosas que no he hecho en mucho tiempo. Ese fue uno de los episodios más memorables, sin duda", confesó Park.

A saber

Mason Alexander Park también hace teatro, lo ama tanto como a la televisión y tiende a abordar sus personajes de la misma forma sin importar el medio.