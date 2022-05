Maye Musk, la mamá de uno de los hombres más ricos del mundo

Su nombre real es Maye Haldeman, lleva una vida extravagante. Los lujos la rodean. Es la mamá de uno de los hombres más ricos del mundo: Elon Musk.

Maye Musk, por su apellido de casada, ha acaparado varios titulares de los medios internacionales en las últimas semanas, pues no se han resistido para resaltar la vida que lleva la modelo y nutricionista canadiense-sudafricana.

¿Qué otros datos se deben conocer de esta celebridad? Ya te contamos.

- Maye Musk recientemente posó ante la cámara de Yu Tsai, en Belice, país de Centroamérica, para ser la portada de la revista "Sports Illustrated", en la que también ha sido protagonista Kim Kardashian.

- Aparte de Elon, Maye tiene dos hijos más que son igual de exitosos: La productora de cine Tosca Musk y el empresario de restaurantes, Kimbal Musk.

- Tiene 74 años y luce de menos edad, Tuvo una carrera en el modelaje de más de 50 años.

- Maye Musk fue la vocera con más edad de CoverGirl, a sus 69 años. Esto fue en 2017.

Publicó un libro en el que habla acerca de sus experiencias de vida. El libro lleva por título "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" (Una mujer hace un plan: Consejos para una vida de aventuras, belleza y éxito, en español).

- Con solo 15 años fue a la escuela de modelos de un amigo de su madre y los fines de semana trabajó de modelo de pasarela y catálogos, según lo dio a conocer el "New York Times".

- A sus 20 años se presentó al concurso de belleza de 1969 en Miss Sudáfrica y quedó como finalista.

- Según "Vanity Fair", en 1970, cuanto tenía 22 años, se casó con Errol Musk, un ingeniero sudafricano que conoció cuando cursaba la secundaria. En tres años tuvieron tres hijos, pero se divorció del padre de Elon y Kimbal antes que -el hoy multimillonario-, cumpliera 10 años.

