Mayer Mizrachi: Continúa la polémica por el conversatorio contra el 'bullying'

¡Polémica! Continúa la controversia por en torno al conversatorio que se iba a realizar este fin de semana contra el bullying.

El evento contaría con la participación de un grupo de panelistas, entre ellos se encontraba: Iván Chanis, Flor Mizrachi, Tamari Tazari, Vali Maduro y Mayer Mizrachi.

Sin embargo, la participación del ‘no influencer’ y empresario Mayer Mizrachi hizo mucho ruido en las redes sociales por comentarios que ha realizado en el pasado.

Al final los organizadores informaron que el evento se suspendió por motivos de fuerza mayor y a la vez reafirmaron su compromiso con la labor que han estado realizando desde el 2018.

Recientemente, Mayer Mizrachi escribió en su cuenta de Twitter supuestamente los motivos por el cual se suspendió el conversatorio.

“El conversatorio anti-bullying no se dio porque @ivanchb bulió a los organizadores para que no se dé. Un día antes del evento les dijo que, si Mayer participaba, él y dos más no participarían. Los organizadores de 17 años se vieron forzados a cancelar el evento para no tomar lados”, dijo.

“Una noble causa destruida por el propio problema que busca resolver. Poco hombre @ivanchb para buliar a menores de edad esa forma tan cobarde. Lamento mucho la falta de tolerancia y valentía de una persona quien estimo por su lucha hacia el progreso social”, añadió el empresario.

Pero la cosa no quedó allí, el abogado y defensor de los derechos humanos Iván Chanis respondió respecto a las declaraciones de Mayer.

“Validas nuestra decisión (de @flormizrachi @ValiMaduro y mía), de no participar de un panel sobre anti-bullying contigo, además en apoyo al movimiento feminista”, escribió en Twitter.

Además, aseguró que tienen una respetuosa relación con los chicos y nunca solicitaron cancelar el evento.

