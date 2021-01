Mayim Bialik se sorprendió de que Jim Parsons quisiera trabajar con ella nuevamente

Mayim Bialik, estrella de la serie "The Big Bang Theory", se sinceró recientemente sobre su naturaleza molesta frente a Jim Parsons.

La neurocientífica de la vida real admitió que se sorprendió de que Jim Parsons quisiera trabajar con ella en una nueva serie de comedia, "Call Me Kat", nuevamente, ya que ella era muy "molesta" en "The Big Bang Theory", se lee en La Botana.

"Yo estaba como, 'Eso suena genial. ¡Creo que es una gran idea!'. Él dijo:' No, Mayim. Te hablo de esto porque quiero que la interpretes'. Me sorprendió mucho que Jim Parsons quisiera seguir trabajando conmigo. Creo que soy muy molesta, pero aparentemente él piensa que no soy tan molesta como creo que soy, porque quería trabajar otra vez conmigo", dijo Bialik al podcast Watch With Us.

Ella agregó: “Me encanta la oportunidad de que no me digan, como, ‘¿Puedes perder 20 libras y ser como una versión mejor y más delgada de ti misma?’ Me gusta ser yo misma”.

“No uso Spanx. Nunca me he sometido a una cirugía plástica. No me tiño los grises, como, este es un programa sobre una mujer que espero que otras mujeres y hombres miren esto y digan, ‘Oh , hay mujeres así, y pueden ser divertidas, pueden ser extravagantes ”.

Los personajes de Jim Parsons y Mayim Bialik, Sheldon y Amy respectivamente se despidieron en mayo del año pasado enamorados, casados y con un Nobel bajo el brazo, detalla La Vanguardia.



Hablamos de la despedida de la popular serie "The Big Bang Theory", sin embargo, Jim y Mayim compartirán pantalla nuevamente, donde ambos son productores ejecutivos, y Mayim interpreta el personaje de Carla.'



Este personaje, que adapta Darlene Hunt, es una mujer a punto de cumplir los cuarenta que intenta demostrar a su madre y también a si misma que puede no tenerlo todo y además ser feliz.

