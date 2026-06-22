Inspiradas por la afición y la pasión que despiertan los deportes, además del boom que han experimentado los sports romance dentro de la industria literaria romántica, las autoras Mayra De Gracia y Ashley Haziel desarrollaron una bilogía, conjunto de dos obras, ambientada en Panamá y sigue los pasos de la Selección Nacional de fútbol.

En 2022, cuando Argentina ganó el Mundial, nació la idea de escribir una historia romántica en el que la trama se desarrolla en torno a un deporte, en este caso el fútbol, pero debido a que ambas escritoras estaban en proyectos diferentes no se concretó la idea. Finalmente, cuando Panamá clasificó a la Copa del Mundo 2026, decidieron publicar la bilogía: "Un Partido Pendiente" por Mayra De Gracia (@mayradg) y "Un partido Inesperado" por Ashley Haziel (@ashleyhaziel).

La trama gira en torno a dos amigas, una periodista y una productora deportiva, cada una protagoniza una de las novelas, que están siguiendo de cerca la participación de la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

Las novelas, que se lanzarán en 2027, capturan la pasión de la afición y la cultura panameña, y las autoras también resaltan el rol de la mujer en el ámbito deportivo.

De Gracia, que su novela es protagonizada por el capitán de la Selección Nacional y una periodista deportiva, adelantó en exclusiva a Panamá América que sus personajes son ficticios, pero sí están basados en el ámbito deportivo panameño e inspirados en los jugadores de la Selección, no en uno en específico, aunque sí incluye detalles de todos.

Ambas novelas son contemporáneas, cortas y fáciles de leer, comentó De Gracia, que añadió que siempre acostumbra incorporar una crítica social a sus obras y esta vez no será la excepción. Escribirá sobre el sistema deportivo de Panamá. "(...) Sabemos que necesita más apoyo y no solo en momentos de gloria", dijo la autora.

De esta forma las escritoras panameñas pondrán en el mapa a Panamá dentro de la industria literaria que está ávida de historias que se desarrollen en torno a un deporte.