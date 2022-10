Meghan Markle y el príncipe Harry publican una foto para presuntamente humillar a la Familia Real

La disputa entre Meghan Markle y el príncipe Harry con la Familia Real no cesa, presuntamente el enfrentamiento se ha reavivado con una reciente publicación de la pareja.

Tom Bower, biógrafo y autor de “Revenge: Meghan, Harry and the war on the Windsors” (“Venganza: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor”), considera que la reciente publicación de la pareja, un retrato de ambos, fue hecha con la intención de “humillar” a la Familia Real.

“Se trataba de, ahora estamos de vuelta en curso para construir Brand Meghan y el libro, la serie de Netflix, el podcast”, comentó Bower a “Page Six”.

Explicó que todo se trata de dinero y aseguró que para el beneficio de la pareja estuvieron a la vista del público siete días o más durante el funeral de la reina Isabel II. “Fueron el centro del escenario”, añadió.

“Sabes, ella realmente tiene un interés”, agregó Bower, “y esa es Meghan y las víctimas son la familia real y, en lo que a ella respecta, eso es fantástico”.

Las fotografías que han desatado la controversia fueron tomadas por el fotógrafo Misan Harriman, en Reino Unido, poco antes de la muerte de la monarca el 8 de septiembre, y publicadas a inicios de esta semana, el lunes 3 de octubre.

La publicación se produce dos después de que el Palacio de Buckingham hiciera público un retrato del rey Carlos III junto a Camilla Parker Bowles, reina consorte, el príncipe Willian y su esposa Kate Middleton.

La fotografía simboliza la continuación de la monarquía y fue tomada poco antes de la gran recepción que se ofreció a los jefes de estado e invitados oficiales antes del funeral de la reina.

Sin embargo, la imagen también ha sido interpretada como una declaración de quién forma parte de la casa real británica y de quien no, en clara referencia a que el príncipe y Markle no gozan de tal distinción.

Respecto a las declaraciones de Bower, de las cuales se han hecho eco los medios de comunicación, ni Harry ni su esposa se han pronunciado.

