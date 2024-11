Mehr Eliezer explorará su lado creativo con Bambikini

Desde pequeña Mehr Eliezer, modelo y cantante, ha sido aficionada a la moda y su madre estuvo involucrada en la industria en la India, por lo tanto, no es una sorpresa de que decida seguir los pasos de su progenitora y explotar su lado más creativo con su propia marca de vestidos de baño.

Bambikini, la combinación de la palabra bikini y el apodo con el que es conocida entre sus familiares y amigos, surgió a partir de una necesidad personal, encontrar vestidos de baño de calidad y que se adapten a las necesidades de todas las formas de cuerpo.

Eliezer, la Miss Universo Panamá 2019, se describió como una "catadora de vestidos de baño" porque disfruta mucho de la playa y la piscina, por eso, es de la mentalidad de gastar un poco más, pero que las prendas sean duraderas, algo que se le complicaba conseguir en Panamá.

La idea de lanzar la marca se catapultó en un viaje a Bocas del Toro con sus amigas, porque, mientras que para algunas fue sencillo encontrar un traje de baño, para otras fue complicado y los modelos que había no favorecían sus figuras, sobre todo a las de talla L en adelante.

Con la marca, con la que se prevé tener lanzamientos mensuales, las mujeres podrán encontrar un bikini para cada una con textiles de calidad y una buena durabilidad, adelantó Eliezer, quien aseguró que se ha involucrado en el proceso creativo desde el diseño hasta la confección.

En el afán de conocer de todo el proceso, la modelo y la cantante se compró una máquina de coser, hizo un boceto, que le quedó "horrible", sin embargo, cumplió su cometido, aprender.

Además, comentó que tiene un equipo que la ayuda en la parte técnica, financiera y legal para que ella se pueda enfocar en la dirección creativa de las futuras colecciones, la cual podría tener su primer lanzamiento entre inicios y mediados de diciembre.

Para empezar, la marca tendrá piezas desde S a XL y, posteriormente, se incorporarán más tallas.

La marca también les dará la oportunidad a mujeres que deseen modelar, un objetivo que la propietaria siempre ha tenido presente, y que no han sido consideradas porque no tienen experiencia o no entran en los estereotipos corporales.