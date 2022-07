Memes de julio 2022: Arrancó el séptimo mes del año y Julio Iglesias es otra vez protagonista

Los usuarios de las redes sociales no perdonan, pues arrancó el mes de julio y los tradicionales memes que tienen a Julio Iglesias como protagonistas no se han hecho esperar.

Chistes y burlas con actividades de la vida cotidiana con el nombre del prestigioso cantante español recorren las redes sociales.

De hecho, Panamá no se queda atrás y desde inicios de la semana se pueden observar la publicación de estos memes.

El uso de los memes de Julio Iglesias, se han convertido en una tradición hasta algunas empresas los publican.

A pesar de ser una persona de avanzada edad (actualmente tiene 78 años), Julio Iglesias admitió años atrás que sigue atentamente esas bromas y que le causan mucha gracia.

En 2015, el artista dijo en una entrevista con la revista Hola: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”.

Aunque el cantante ha confesado que no es un usuario activo de las redes sociales, contó que “de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Además, afirmó que le parecen “muy simpáticos” y que en muchas ocasiones él mismo los usa.

Lo curioso es que muchos de los jóvenes que se mofan de su imagen ni siquiera conocen la trayectoria del artista ya que cuando estaba en la cima de su carrera ellos todavía no habían nacido.

Es tanta la admiración que Julio Iglesias despierta en el mundo entero que, por ejemplo, en Miami se institucionalizó desde 1985 el Día de Julio Iglesias. Esto es el 8 de septiembre.

"Julio Iglesias":

Por las referencias a su nombre en el mes de julio pic.twitter.com/26uKE4TCXo— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 1, 2022

