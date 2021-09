Mercedes Moltó se mantiene alejada de los escándalos y evita lucrar con su vida privada

Mercedes Moltó puso un alto a las especulaciones y aclaró algunas declaraciones que dio una supuesta amiga a un medio de comunicación.

Versión impresa

Moltó, reconocida por su papel como villana en “Niña amada mía”, se convirtió en madre de una niña, Ainhoa, el 24 de agosto, y la noticia ha encabezado los titulares en México, donde actualmente reside.

Pero la buena nueva se ha visto un tanto opacada por las especulaciones, en una publicación, en Instagram, Molto afirma que salió la “revista de siempre” hablando con una supuesta amiga suya, que no sabe mucho de ella o más bien no la conoce o no existe.

Y aclaró algunas situaciones, empezando por su divorcio, sus hijos, su carrera como actriz y su estado civil.

“Pareciera que fuera un drama o algo imposible que hoy una mujer a sus 47 casi 50... como han titulado el nacimiento de mi hija Ainhoa en algunos medios de comunicación... que por parar en este camino de mi carrera para desarrollarme en otras áreas de mi vida el título sea LA ACTRIZ Mercedes Molto abandonó su carrera... o ser pansexual por no presentar mi relación al mundo en las redes sociales”, comentó Moltó.

Continuó: “O tener el título de que jamás pude ser mamá cuando estaba casada por mas intentos que hizo como si hubieran estado allí conmigo, cuando siempre dije que no quería ser aun madre”.

Moltó afirma que siempre ha optado por mantenerse alejada de los escándalos y por su cabeza no ha pasado lucrar con su vida privada y mucho menos con la de sus hijos, que para ella valen más que su vida.

Añade que continuará con mucho esfuerzo trabajando por lo que decidió hacer en su vida, actriz.

VEA TAMBIÉN: Señorita Panamá 2021: La final del certamen se realizará el 7 de noviembre

Por último, la actriz agradeció a todos aquellos que la han felicitado por la llegada del nuevo miembro de la familia.

“Los que se han acercado con un verdadero amor y sus buenos deseos”, puntualizó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!