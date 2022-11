'Merlina': ¿Por qué la serie se conoce con este nombre?

Sin duda "Wednesday" ha causado revuelo en Panamá y en otros países donde se le conoce como "Merlina".

¿Wednesday, Merlina o Miércoles? Esta interrogante ha surgido entre los espectadores del más reciente spinoff de Los Locos Addams.

Tras leer en varios sitios especializados en el tema, te contamos por qué en algunos países se le conoce a la nueva serie como 'Merlina' y en otros como "Wednesday".

Charles Addams es el responsable de crear la oscura historia de la peculiar familia que ha cautivado al mundo durante años, como muchos ya saben.

Él trabajó por un corto tiempo como dibujante publicitario antes de comenzar a comercializar su primera tira cómica para "The New Yorker" en 1933.

Tal como se lee en ezpoiler.com, se dio a conocer por la aparición de los personajes icónicos, siempre siniestros y relacionados con la muerte.

Fue en ese entonces que comenzó a popularizarse cada vez más su trabajo pero había una curiosidad: sus personajes no tenían nombres.

En las caricaturas de Addams, Merlina y otros miembros de la familia no tenían nombres. Cuando los personajes se adaptaron a la serie de televisión de 1964, Charles Addams le dio el nombre de "Wednesday", basado en la conocida canción infantil, "Wednesday's child is full of woe".

En la serie de televisión, su segundo nombre es "Friday". En la versión en español, su nombre es Miércoles Addams en España y Merlina Addams en América Latina.

Mientras que en la versión brasileña su nombre es Wandinha y en Italia su nombre es Mercoledì.

Por este motivo, la serie enfocada al personaje de Merlina terminó por llamarse de esa manera, aunque difiere tanto para América Latina, España y Estados Unidos. Wednesday Friday Addams ha sido descrita de varias maneras.

