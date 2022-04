Mick Jagger disfrutó de varios rincones de Panamá

Mick Jagger se dio una vuelta por Panamá, pasó varios días en puntos turísticos del país.

Versión impresa

El cantante de los Rolling Stone pasó un buen rato en Bahía Honda, Veraguas.

Al famoso le gusta visitar el país, sobre todo zonas turísticas de Pedasí, Azuero o el Casco Viejo.

Según residentes de esas zonas de Panamá, al artista le encanta darse su vuelta por esos lugares, debido a que tiene mucha paz y no lo persiguen para pedirle fotos u otras cosas.

Los que compartieron con él detallan que estuvo varios días y ya se ha ido.

El pasado 13 de abril, Mick Jagger escribió en su cuenta de Twitter: "Welcome to the jungle!" (Bienvenidos a la jungla).

Junto a este texto publicó cuatro imágenes de algunos de sus recorridos.

La publicación lleva más de 400 comentarios donde le dejan mensajes positivos.

Welcome to the jungle! pic.twitter.com/XI965U4i3U— Mick Jagger (@MickJagger) April 13, 2022

VEA TAMBIÉN: Kenny y Kiara Pérez rinden homenaje al fallecido Horacio Valdés con el tema 'Ganas de verte'

Jagger nació y creció en Dartford, Kent. Estudió en la London School of Economics antes de abandonar sus estudios para unirse a los Rolling Stones.

Ha escrito la mayoría de las canciones de los Rolling Stones junto con Richards y continúan colaborando musicalmente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!