El Miércoles de Ceniza se adapta a la pandemia

Hoy, es el primer día de la cuaresma, conocido como el Miércoles de Ceniza, el cual tiene un significado relevante para aquellos que siguen las costumbres cristianas.

Versión impresa

Una vez culminan los carnavales, los cristianos se encaminan hacia la Cuaresma, que no es más que los 40 días que anteceden al jueves de Semana Santa.

Muchas personas deciden dejar o alejarse de cosas que son primordiales para ellos en la cuaresma, como una manera de hacer penitencia. Generalmente, el sacrificio va por el lado de la comida, explican en sitios católicos.

Tradicionalmente las personas se confiesan y durante la ceremonia que se celebra en varias Iglesias Cristianas el Miércoles de Ceniza, el sacerdote o pastor les dibuja una cruz de cenizas en la frente.

Este rito con las cenizas no es un sacramento, sino algo simbólico y se puede realizar en cualquier lugar, no importa que no sea una iglesia, aclaran.

Pandemia

Por segundo año, la Iglesia católica realizará su Miércoles de Ceniza de una manera diferente a causa de la pandemia por la covid-19.

Aquí le mencionaremos algunas formas de celebración de este rito en algunos países del mundo.'



Las cenizas provienen de los ramos que quedaron del Domingo de Ramos del año anterior, los que son quemados. Las cenizas, son mojadas con agua bendita y quienes las reciben en su frente, pueden sentirse perdonados para empezar así su sacrifico de cuaresma.

Colombia

La Conferencia Episcopal de Colombia indicó que esta ceremonia se realizará esparciendo las cenizas en la cabeza de los fieles, para evitar el contacto con los sacerdotes.

VEA TAMBIÉN: Danna Paola denuncia que, cuando grabó 'Élite' en Madrid, fue drogada por varios hombres

Además, recordó que mojar la ceniza para poner una cruz en la frente es un ritual latinoamericano y en la mayoría de otros países católicos no se hace.

México

La Arquidiócesis Primada de México explicó la dinámica que se usará en esta conmemoración debido a la covid-19.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la Arquidiócesis convoca a la realización de misas con un número reducido de asistentes por la mañana y de forma virtual por la tarde.

La institución informó que la ceniza fue entregada a los fieles desde el inicio de esta semana para que ellos puedan colocársela después de reflexionar o de acompañar la misa por medios digitales.

Panamá

Este país tampoco será la excepción, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, anunció alternativas que permiten a la feligresía participar reduciendo el riesgo de contagio.

VEA TAMBIÉN: Actor de telenovelas y series de Netflix es detenido por presunto abuso sexual de su hija

Las iglesias deben mantener un público del 25%, de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa).

A parte, la imposición de cenizas no será en la frente, pues también se esparcirá sobre la cabeza.

Esta es una recomendación de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del Vaticano para evitar contagios.

Se empezará con la bendición y aspersión de las cenizas con agua bendita, y la invitación del sacerdote, dirigida a todos los fieles una sola vez según la fórmula del Misal Romano "Convertíos y creed en el Evangelio" o bien "Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás", informaron.

Dato

Las cenizas provienen de los ramos que quedaron del Domingo de Ramos del año anterior, los cuales son quemados.

VEA TAMBIÉN: Poeta español Joan Margarit muere a sus 82 años

Las cenizas, son mojadas con agua bendita y quienes las reciben en su frente, pueden sentirse perdonados para empezar así su sacrifico de cuaresma.

Además, no podemos pasar por alto el origen de este rito y lo que simboliza, hay que saber cuál es su origen. Se cree que el Miércoles de Ceniza nació en el siglo VIII de la mano del Abad Aelfric, que provenía de lo que hoy es Inglaterra, según medios internacionales.