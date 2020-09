Miguel Bosé aclara por qué cerró sus redes sociales

El cantante Miguel Bosé se quedó sin cuentas de redes sociales activas, no obstante, aclaró cuáles fueron las razones de su repentina desaparición.

Miguel Bosé ha sido uno de los más insistentes en difundir sus teorías de una supuesta conspiración que gira en torno a la COVID-19, se lee en La Botana.

La vacuna contra el coronavirus y las supuestos riesgo para la salud de las antenas 5G, son otros de los temas que ha abordado el cantante en sus redes sociales.

Por lo pronto Bosé ya no tiene cuenta en Facebook, Instagram ni Twitter, y han girado muchas especulaciones en torno a ello e inclusive se aseguró que el cierre de sus cuentas se debe a una sanción por sus declaraciones con respecto a la pandemia.

El cantante decidió poner fin a las especulaciones y Ocesa Seitrack, la agencia que lo representa, público un comunicado para aclarar la situación, que comienza en los siguientes términos: "Ante informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales".

"No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten", detalla el escrito.

Además, advierte que no vale la pena mantenerse activo en las redes sociales al menos por el momento, pues piensa que en las redes sociales hay perfiles falsos y muchos de los usuarios responden a intereses ajenos.

“El artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas", concluyó el comunicado.

Miguel Bosé decidió alejarse por cuenta propia de la controversia que ha generado sus últimos videos respecto al coronavirus.

Por ahora el artista se encuentra en una batalla legal contra Nacho Palau, quien era su pareja. Y también está enfrentando la pérdida de su madre, la actriz italiana Lucía Bosé, reportó El Confidencial.