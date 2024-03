Miguel Melfi, sus padres salieron en su defensa

El triángulo amoroso entre Nataly Umaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada sigue acaparando los titulares de la prensa de farándula en Colombia y es uno de los principales temas de conversación entre los seguidores de La Casa de los Famosos.

Umaña, casada hace 12 años con Estrada, y Melfi han dado rienda suelta a su atracción dentro de la casa del reality que está celebrando su primera edición en Colombia y eso no ha sido del agrado de algunos, lo que ha provocado una ola de críticas contra el panameño.

Pero como dicen por ahí, Melfi no es un árbol sin sombra y sus padres han salido en su defensa, lo que ha reavivado la controversia.

Anasiris Vásquez y Miguel Melfi, padres del cantante panameño, arremetieron contra Umaña y su esposo en una entrevista que dieron al programa matutino "Buen día Colombia", del Canal RCN.

"Es una actuación lo que esta señora ha estado haciendo. Y lo peor: planificada antes del reality junto a su esposo", dijo el papá de Melfi, quien confesó estar molestó e incómodo por las declaraciones de Estrada sobre la educación y valores de su hijo.

De acuerdo a las declaraciones de Melfi, fue Umaña quien lo buscó y están seguros de que una vez termine el reality el que saldrá lastimado será su hijo.

"Me afana porque conozco muy bien a Miguel y lo veo ilusionado. Puedo asegurar que se enamoró y va querer algo serio, pues hay que aceptar que la mujer es bonita y eso lo tiene entusiasmado", concluyó el padre del panameño.

Polémica

La relación entre Melfi y Umaña tampoco tiene contentos a algunos de los habitantes de La Casa de los Famosos, Karen Sevillano tuvo una acalorada discusión con el panameño por este tema.

"Pero cuando uno como persona también tiene moral, no se anda metiendo en una relación, cuando uno tiene respeto. El hecho de que ella tenga que respetar su relación no significa que Melfi tampoco sea un irrespetuoso. Soy una persona que está viviendo esto aquí con ustedes y viéndolos, así como ustedes dan sus opiniones, yo también la puedo dar, porque no pueden venir a justificar lo injustificable ¡Qué pena!", expresó Sevillano.

Para Sevillano no hay cosa más baja que la deslealtad. "(...) Si la deslealtad tuviese perdón, el diablo estuviese en el cielo todavía", sentenció.

