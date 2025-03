Miguel Remón y Shebelut, entre dimes y diretes en las redes

Luego de la victoria de Panamá sobre Estados Unidos, en Liga de Naciones Concacaf, Miguel Remón y Julio Shebelut han protagonizado un dimes y diretes en las redes sociales.

La diferencia entre los comentaristas, según Remón, inició por una indirecta de su colega Shebelut, donde ni siquiera lo mencionó, sin embargo, él no se quedó callado y le respondió.

“Que viajen lo que puedan y pueden, si se gana y/o pierde es circunstancial, además uno de los dos que aparece en esa imagen fue el mismo que dijo que el partido en Perú no servía. Es el hombre y sus circunstancias”, escribió Shebelut.

Aparentemente, el comentario de Shebelut se produce después de que Remón le exigiera a aquellos colegas, influencers y creadores de contenido que no creyeron en la selección que no se vistan que no van para Los Ángeles, donde Panamá disputará la final ante México.

De acuerdo a Remón, hay colegas que demandan boletos para viajar a la final y que nunca han creído en el onceno panameño.

Remón salió al brinco y le respondió a su colega que siempre se mete donde no lo han llamado y le pidió que no tergiverse lo que él dijo, puesto que nunca se refirió a los fanáticos, como dio a entender el “rey de la gambeta”.

“(…) Y si vas a hablar de mi se más hombre y menciona mi nombre”, dijo Remón.

Para Shebelut es normal que un país se motive por las victorias y más cuando una selección va a jugar una final. Reiteró, entonces, que viajen los que puedan y añadió con ironía que él no asistirá por si a alguien le preocupa.

Remón volvió al ataque, tildó a su colega de ridículo y de falta de atención, adicional, quedó de mandarle la factura porque gracias a él generó interacciones en las redes.

También lo mandó a investigar antes para que no termine haciendo un papelón. “En esta patinaste campeón”, finalizó.