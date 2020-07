Miley Cyrus dejó de fumar cannabis

Tish Cyrus, madre de la cantante Myley Cyrus aseguró que su hija ha cambiado su estilo de vida.

Según la madres de Cyrus, la cantante de 27 años, ha dejado de fumar hierba, de consumir alcohol y se está alimentando, se lee en "La Botana".

Tish y Miley Cyrus se han caracterizado por ser grandes defensoras del consumo, venta y distribución de la marihuana de manera legal en Estados Unidos, pero al parecer han cambiado de opinión.

“Miley ya no fuma marihuana. De vez en cuando sí que toma algo de CBD (cannabidiol) de uso medicinal, tampoco bebe y se alimenta muy bien", Pese a la mala fama que algunos le atribuyen, Miley es la persona más limpia que conozco. Es muy disciplinada con su cuerpo y con su salud", dijo Tish Cyrus en el podcast Chicks in the Office.

La ex 'Hannah Montana' tiene meses ejercitándose con intensidad en compañía de su novio Cody Simpson, para sacar el mejor potencial de su físico.

Recientemente Miley y su novio publicaron un Tik Tok en donde demostraron sus mejores pasos de baile y generando así un sinfín de reacciones de sus seguidos.

Ambos estaban en bañadores, Miley lucia diminuto bikini en su trabajado y atlético físico.

