Milka Rodríguez se ganó una beca para estudiar en Irlanda: 'Nunca dejen de luchar por sus sueños'

Gracias al apoyo de sus seguidores y amigos el sueño de Milka Rodríguez, exparticipante de Big Brother Panamá, se cumplirá.

Versión impresa

Desde inicios de noviembre Rodríguez estaba pidiendo votos para ganarse una beca para estudiar inglés en Irlanda, y lo logró, se convirtió en una de las seleccionadas para representar a Panamá en el país europeo.

“Dios permitió que yo fuera una de las ganadoras de la beca, me gane la beca para ser embajadora de Panamá en Irlanda, hay otra chica también de Panamá, pero me la gané señores, gracias a Dios”, dijo Rodríguez en un reciente Instagram Live.

La ahora becaría, también agradeció a todas aquellas personas que invirtieron tiempo y datos para apoyarla y así permitirle cumplir su sueño.

Rodríguez contó que no fue fácil ganarse la beca, pues había momentos en el que sentía que sus esfuerzos no estaban dando frutos, e inclusive cuando anunció que estaba solicitando votos muchos la criticaron, no obstante, perseveró, y se hizo de esta oportunidad.

“No me voy a cansar de decirles que el que persevera alcanza”, puntualizó.

En menos de lo que "canta un gallo" Rodríguez estará en tierras irlandesas y promete compartir todo su día a día, y por supuesto, también contará sus avances en su aprendizaje en el idioma inglés.

En este sentido, Rodríguez invita a sus seguidores a estar pendiente a sus redes sociales para que vivan junto a ella esta experiencia.

A saber

Milka Rodríguez forma parte de un grupo de 15 personas que estará viajando a Irlanda para aprender inglés, vivir la cultura y explorar lugares en Europa, gracias a Work and Study Travel y ELI Schools.

De acuerdo al sitio web Work and Study Travel los seleccionados para representar a Latinoamérica en el país europeo viajarán en enero del próximo año.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!