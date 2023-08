Miller: 'Sabía que no me iban a dar el primer lugar'

Tras la final del Reto de Trovadores 2023 se ha generado una serie de comentarios donde muestran su descontento por la decisión del jurado.

El jurado elegió como ganadora a la representante de Herrera, Angélica González y muchos consideraban que ese premio era de la representante de Bocas del Toro, Kelineth Miller.

Decenas de personas se preguntan cómo es posible que Kelineth Miller quedará en un tercer lugar si lo hizo muy bien, incluso hasta en la gala final.

El público está consciente que Miller tropezó en dos pies forzados, pero también consideran que el jurado no evaluó los traspie de su contrincante. Al menos debió llevarse el segundo lugar, puesto que se lo ganó la coclesana, Estelita Castillo.

En medio de estos comentarios, Kelineth Miller publicó un video donde agradecía a todos los que la apoyaron en este certamen. Además, hizo una pequeña referencia sobre el puesto que ganó.

La trovadora empezó diciendo: "Estoy muy contenta, agradecida con todos por ese gran apoyo durante las ocho galas del Reto de Trovadores".

Continuó: "Yo estaba preparada psicológicamente para esto, sabía que no me iban a dar el primer lugar".

Pero, aclaró: "Ojo con esto no quiero decir que estoy tal vez criticando a mi compañera, Angélica también se lo merece, porque ella ha hecho un gran trabajo desde que entró al programa. Igual a mi compañera Estelita".

"Tuvimos unos pequeños traspié, pero bueno seguimos hacia adelante porque lo bueno empieza ahora... hay que cumplir con compromisos con los empresarios en todo el país y eso es lo que va a definir si tenemos casta o no tenemos casta de trovadoras", subrayó.

"Agradezco por estar siempre al 100% conmigo en este porgrama del reto, apoyándome con su voto moralmente", retiteró al final de su corto video.

Jurados

El equipo de jurado estuvo conformado por Armando Aizprúa, Jazmín Muñoz y Luis "Cholo" Bernal.

Los trovadores tampoco se quedaron callados y salieron al paso a defenderse de las críticas.

Por ejemplo, Armando Aizprúa dijo: "A mí no me hace daño nada de lo que piensen de mí, porque Dios conoce el corazón de este humilde Señor que viene de muy abajo, criado por dos viejitos analfabetas, que a veces sufre problemas ajenas también; bueno ustedes están sufriendo por la decisión de que según tomé yo solo, porque me están tirando toda la carga a mí ".

Aizprúa mencionó que con el programa, ganó Panamá, y que Kelineth Miller es una muy buena trovadora, que tiene que crear su historia con disciplina.

Además se dirigió a ella y le dijo que en la final no fue su mejor noche.

Por su parte, Jazmín Muñoz expresó que el que realmente conoce de décima y el que sabe lo qué es la improvisación está claro que los resultados del reto fue lo que ellas hicieron, "hoy se ganaron ese lugar".

"El reto no es acumulativo, los puntajes, es semana tras semana, gala tras gala, lo que las muchachas van haciendo y se van dando resultados por día...", reiteró en un video que decidió publicar debido a la cantidad de ofensas que estaba recibiendo en las redes sociales.

