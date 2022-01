Minnie Mouse hará un cambio en su vestimenta, ahora usará pantalones

El mundo de los dibujos animados tendrá un cambio este 2022. Un personaje icónico tendrá un nuevo outfit, se trata de Minnie Mouse.

Este año cumplirá 94 años y Minnie Mouse siempre ha sido bastante fiel a su forma de vestir original.

No obstante, eso cambiará, pues Stella McCartney, nada menos, le ha diseñado un nuevo vestuario.

“Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón”, dijo McCartney en un video de prensa compartido con CNN.

"Compartimos los mismos valores, y lo que me encanta de Minnie es que personifica la felicidad, la autoexpresión, la autenticidad... además, tiene un gran estilo", añade.

Este cambió se dio tanto por el cumpleaños de Minnie Mouse y por los 30 de la inauguración de Disneyland París.

En el armario de Minnie Mouse ahora se incluirá un par de pantalones. Una prenda que Minnie nunca ha llevado en su casi un siglo de vida.

La noticia ha generado comentarios en redes sociales en Estados Unidos y fuera de estas, nos refreimos a la cadena televisiva Fox.

VEA TAMBIÉN: Vacunas contra la covid-19 podrían afectar la menstruación

Fox, de corte conservador, algunos de sus comentaristas han puesto el grito en el cielo ante tal 'amenaza'.

"Están destruyendo el tejido de la sociedad", se ha llegado a leer.

La comentarista política Candace Owens, desde la misma cadena y afines ya se armó un pequeño escándalo con el pequeño cambio de diseño de los dibujos animados que anuncian las pastillas de chocolate M&Ms., se lee en marca.com

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36— Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022