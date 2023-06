'Misántropo' llega a los cines en Panamá

Siguiendo con los estrenos cinematográficos en Panamá, también está la cinta de acción "Misántropo", dirigida por Damián Szifron.

Eleanor (Shailene Woodley) es una joven investigadora de la policía que lucha contra los demonios de su pasado cuando es reclutada por el investigador jefe del FBI (Ben Mendelsohn) para ayudar a perfilar y rastrear el trabajo de un individuo perturbado, se lee en la sinopsis.

A medida que la policía y el FBI inician una persecución por todo el país, se ven frustrados a cada paso por el comportamiento sin precedentes del individuo.

Dada su torturada psique, Eleanor puede ser la única persona capaz de comprender la mente de su agresor y llevarlo ante la justicia.

Shailene Woodley ("Big Little Lies" y "The Fault in Our Stars") protagoniza este implacable thriller junto a Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de "Star Wars", "Ready Player One", "Robin Hood").

El equipo se completa con Javier Julia ("Relatos salvajes", Argentina 1985) -director de fotografía- y el legendario compositor Carter Burwell, autor de la música de todas las películas de los Hermanos Coen, entre ellas Barton Fink, Fargo, El gran Lebowski y la ganadora del Óscar a mejor película Sin lugar para los débiles.

Críticas

Los cinéfilos ya se han activado y han dado a conocer sus opiniones sobre esta nueva cinta. ¿Qué han dicho? Te traemos algunos de esos comentarios.

- "Es una historia muy centrada en los personajes, y aunque tenga una duración de casi dos horas, nunca se te hace demasiado larga", dijo Karina Adelgaard de "Heaven of Horror".

- "No es tan sólida como sus predecesoras, pero está respaldada por grandes interpretaciones y secuencias incluso cuando se inclina hacia la inverosimilitud", señaló Patrice Witherspoon de "Screen Rant".

- "Es un thriller de investigación realizado con pericia, aunque un poco demasiado genérico", compartió Dennis Harvey de "Variety".

