Miss Panamá Inc renuncia a Miss Universo; expone privilegios

La Organización Miss Panamá Inc informó este domingo sobre su renuncia a la franquicia de Miss Universo.

De acuerdo con la organización, no cuentan con el tiempo necesario para obtener la aprobación de derechos de franquicia en el momento preciso, lo que les impidió captar los patrocinadores necesarios para cubrir los elevados costos asociados con la producción y preparación de las representantes.

La empresa recalca que no puede comprometerse en situaciones que contradigan sus principios.

"Buscamos competir en igualdad de condiciones con otros países y exigimos que la información sea transparente para todos", reseña el comunicado.

En este sentido destacan que se han enfrentado a situaciones en las que el público tenía conocimiento de directrices y cambios antes que la propia organización.

"Entendemos la naturaleza mediática de elegir a una ganadora entre más de 80 mujeres, pero esta situación se complica cuando se otorgan privilegios a directores y equipos de trabajo durante la concentración, sin nuestro conocimiento como organización", exponen.

La organización asegura que parte con la frente en alto y el deber Cumplido y agradeciendo a cada uno de los patrocinadores.

"Concluimos este capítulo con el corazón lleno de gratitud y satisfacción de haber cumplido nuestro deber", agregan.

Trascendió que Natasha Vargas, actual Miss Panamá Universo cumplió con todos sus compromisos. La miss agradeció a la organización por el arduo trabajo.

"No me pudo tocar mejor equipo. Por mi parte mi compromiso son todo un país seguirá, no solo por un año, sino por siempre", recalcó.

¿Cuánto puede estar costando la licencia de Panamá para el Miss Universo? Según el diario DíaaDía, la cifra ronda los 30,000 dólares, pero depende, porque este año estaba en subasta, para ver quién ofrecía más.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!