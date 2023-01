Miss Universo: ¿Solaris Barba está entre las candidatas más populares?

Esta semana Solaris Barba, Miss Universo Panamá, se unió a la concentración del Miss Universo.

La beldad, de 23 años, se unió a la concentración en el hotel Hyatt Regency, el 4 de enero, día en el se realizó su ingreso, chequeo de equipaje y demás.

Al parecer la panameña ha causado sensación durante estos días, algunas páginas especialistas en temas de misses la han destacado como una de las favoritas.

En las salidas que ha hecho la panameña se ha mostrado segura y feliz del trabajo que está haciendo.

No obstante, no se sabrá el nombre de la ganadora hasta que el jurado se pronuncie el 14 de enero del 2023 durante el certamen que se celebrará en Nueva Orleans.

La transmitirán de esta final se podrá ver por Telemundo y Peacock.

Datos

Solaris Barba dio una entrevista a "Telemundo" habló de su reflexión profunda antes tomar la decisión de participar en este certamen.

"Mi primera reacción fue, no yo no me veo en el Miss Universe este año... Tenía muchas cosas en mi mente y proyectos que estaban andando. Me desconecte de mi entorno dos semanas.. luego fui al casting y resultó ganadora", dijo.

Por otro lado, un dato curioso es que la banda que porta la panameña es idéntica a la que entrega la Organización Miss Universo a la que resulte la ganadora.

La organización de Miss Universe Panamá dio a conocer este dato a través de sus redes sociales.

