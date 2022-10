Mitos sobre el deseo sexual: ¡Tome nota!

El deseo sexual es aquella sensación de tener sexo, o cuando la mente o cuerpo se emocionan al pensar en hacer algo sexual.

De acuerdo a los especialistas este puede aparecer de forma espontánea, pero es primordial mantener una postura activa para alimentarlo. A este deseo también lo rodean ciertos mitos. ¿Quieres conocer algunos?

Las personas con discapacidad no tienen deseos y tener bajo deseo está mal, son algunos de estos ellos, dice la sexóloga argentina Cecilia Ce.

La especialista contó a través de un post informativo que, un estudio analizó las respuestas de 475 mujeres con discapacidades físicas en relación a las respuestas de otras mujeres de su entorno sin discapacidad y arrojó datos interesantes sobre el deseo sexual.

Si bien las patologías de las entrevistadas eran diversas, se concluyó que el grado de complejidad no se relaciona con menor actividad sexual.

Por otro lado menciona: "Sabemos que en sexualidad los números y las cantidades no nos sirven para su entendimiento, comprensión y aceptación, no es una receta ni una fórmula. No es medible. ¿Qué significa alto o bajo? Si entendemos el deseo como un estado de disponibilidad hacia la actividad sexual (con terceros pero también con nosotros mismos) entendemos también de su variabilidad. Además el deseo no es sinónimo de frecuencia sexual".

De acuerdo a Ce no hay una medida que marque un deseo "normal" ni una frecuencia sexual determinada. "Siempre vamos a evaluar el malestar subjetivo y las consecuencias que trae hacia uno y hacia terceros".

Otros mitos

- Las mujeres tienen menos deseo que los hombres. Si bien la libido puede afectarse por los cambios hormonales como la lactancia o la menopausia no significa que las mujeres tengan un menor impulso sexual que los hombres.

- El deseo baja con los años. Este no tiene fecha de vencimiento. Creer que personas de mayor edad no sienten deseos o que no mantienen una vida sexual activa es un prejuicio.

Dato

No obstante, hay grandes verdades sobre el deseo: Es personal, es variable y depende del contexto.

