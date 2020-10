La modelo Nicole Poturalski cautiva a sus seguidores

La nueva novia del actor Brad Pitt, la modelo alemana Nicole Poturalski, encendió las redes sociales con una reciente publicación en donde deja ver su atractivo físico.

Versión impresa

La modelo, de 27 años, compartió una fotografía en donde se le observa luciendo hermosa con mechones que ató en un moño desordenado con solo unos pocos rizos y su impresionante físico que atrajo el aplauso de los internautas.

La novia del protagonista de "Guerra Mundial Z" titulo la publicación con el siguiente texto: "Mañanas lluviosas y acogedoras. Cuánto extraño viajar especialmente en esos tiempos...".

Nicole Poturalski, que fue vista subiendo al mismo "jet" privado que Pitt en agosto, ha estado incendiando Internet con su apariencia sensacional.

La modelo y Pitt se conocieron en el estreno de "Once Upon a Time... In Hollywood", en Berlín, se lee en "La Botana".

Otros detalles

Nicole Poturalski se ha convertido en el blanco de críticas debido a su relación con el protagonista de "Ad Astra".

Ante las críticas Poturalski no se ha quedado callada y la semana pasada habló sobre el tema en sus redes sociales.

"Hola chicos, me he estado preguntando desde siempre por qué la gente deja comentarios de odio", subtituló la modelo en uno de los videos que compartió en sus Instagram Stories, se lee en La Botana.

"¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Solo en general, quiero entender el tren de pensamientos", continuó diciendo.

VEA TAMBIÉN: Hombres: Amenazas comunes para su salud

Al final de otro video, dijo que no lo "entiende" cuando las personas no tratan de edificarse entre sí. "Es tan grosero y triste para los que comentan", agregó la joven.

"Simplemente no sigas a personas que no quieras ver o si no te gusta su contenido. Fácil", concluyó Poturalski.