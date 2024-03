Molly Kunz reveló los detalles de su papel en 'The Irrational'

A la actriz Molly Kunz, de series como "Chicago Fire", le encantó su personaje en "The Irrational", tienen intereses muy similares y es una interpretación diferente a muchos de los papeles que ha hecho.

Kunz da vida a Phoebe Duncan, una estudiante de psicología conductual y asistente de investigación del profesor Alec Mercer, quien es una fuente de consulta frecuente para el Buró Federal de Investigaciones para resolver casos complejos.

La psicología es uno de los puntos en común entre el personaje y su intérprete, Kunz confesó que le encantaron sus clases sobre esta ciencia cuando estaba en la universidad, siempre le ha fascinado el comportamiento humano y por qué hacen las cosas que hacen.

Esta proximidad fue de ayuda para la interpretación del personaje, además, Kunz extrajo muchos rasgos de personalidad del comportamiento de conocidos que están cursando estudios superiores y posgrados o doctorados, también investigó sobre las afecciones con las que tiene que lidiar Phoebe para que en pantalla se vea que está luchando con algunas de esas cosas.

Phoebe es un personaje muy controlado en comparación con otros que ha interpretado Kunz, quien tiene mucha experiencia dando vida a papeles emocionales, aunque en esta oportunidad la estudiante de psicología conductual tiene mucho miedo de sus emociones.

"(…) realmente no quiere ser débil, realmente no quiere, ya sabes, llorar, y lo contiene todo, así que creo que eso ha sido diferente de muchas de las otras cosas que he interpretado", explicó la actriz.

A lo largo de la temporada el público podrá ver a Phoebe lidiar con sus sentimientos y su vulnerabilidad, luchará con ello internamente y tendrá algunas experiencias en las que reconoce que está afectada emocionalmente y que tener emociones está bien.

Respecto a la relación de Phoebe y Alec en la ficción, Kunz comentó que su personaje lo idolatra y lo ve como su mentor e incluso una figura paterna, él es protector y cuida de ella, realmente se preocupan el uno por el otro.

Por último, Kunz tiene muchas expectativas sobre lo que puede aprender el público de "The Irrational", disponible en Universal+:

"Creo que lo que me gustaría que la gente se llevara de la serie es más conocimiento sobre el comportamiento humano, aprender por qué la gente hace las cosas que hace y por qué nosotros mismos hacemos las cosas que hacemos. Y lo que espero que la gente aprenda de Phoebe es que a medida que la conocemos mejor y la serie avanza, creo que descubrimos más sobre el origen de su perfeccionismo y por qué siente tanto que no puede cometer un error y espero que aprenda que al final sí puede y espero que la gente que lucha con lo mismo pueda aprender de ello".

