Motivos para ver 'Sex and the City'

Falta muy poco para el estreno del reboot de "Sex and the City", serie que se popularizó debido a que ofrecía una perspectiva diferente y divertida sobre el sexo a través de los ojos de un grupo de mujeres.

Versión impresa

Tres de los cuatro personajes principales de la serie original regresarán en "And Just Like That…", el 9 de diciembre, para continuar con la trama de "Sex and the City", y sortear las complicaciones de la vida, el amor y la amistad.

La serie original emitió sus últimos capítulos en 2004, y mientras estuvo al aire amasó millones de fanáticos alrededor del mundo, e inclusive se hizo de múltiples premios.

Actualmente, en el catálogo de contenido de HBO Max están disponibles las seis temporadas de la serie y para apaciguar la espera por el estreno del reboot podrías disfrutar de una maratón y recordar los momentos más emocionantes y divertidos de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha.

Pero si aún no te animas, te presentamos algunas razones por la cual debes ver esta exitosa serie.

- Locación: Contemplaras Nueva York a través de los ojos de Carrie y podrás tener una noción de por qué los neoyorquinos aman la gran ciudad.

- Amistad: Quizás es uno de los motivos por los que los fanáticos aman la serie, la cual demuestra que el valor de la verdadera amistad trasciende fronteras, enfermedades, estados civiles y parejas.'



El 9 de diciembre, estrenará "And Just Like That?". El primer día se lanzarán dos capítulos y luego uno por semana hasta completas los 10 episodios de la temporada, cada uno de media hora.



Tres de las cuatro protagonistas de la serie original, Carrie, Miranda y Charlotte, se encontrarán con situaciones divertidas y sorprendentes con la sabiduría de los 50.

- Moda y el glamour: Cada una de las protagonistas tiene su propio estilo y en cada capítulo dan lecciones y tips de moda.

VEA TAMBIÉN:American Music Awards: Lista de los ganadores 2021

- Porque fue y es disruptiva: Se abordaron temas como la libertad sexual, la homosexualidad, las pocas oportunidades laborales para las mujeres en comparación a los hombres y otros más, desde el punto de vista de cuatro mujeres empoderadas.

- Vivencias: A lo largo de los 98 capítulos se presentarán situaciones con las que te podrías identificar.

- Empoderamiento femenino: Algunas de las protagonistas son mujeres fuertes, con éxito profesional, que no dependen de nadie económicamente y atraviesan los problemas y situaciones típicas de los 30.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!