Movimiento 'Gray Hair', para lucir la belleza de las canas

Lucir canas está en tendencia y cada vez son más las mujeres que reivindican su pelo plateado y prescinden de tintes. Actrices como Andie MacDowell, Helen Mirren y Sarah Jessica Parker se han sumado al movimiento conocido como "Gray Hair".

Con este movimiento, se deja claro que mostrar las canas está lejos de ser sinónimo de descuido, y que, por el contrario, forma parte de un proceso tan natural como lo es el envejecimiento.

Y es que, antes de esta tendencia, llevar el cabello blanco era visto o considerado como una falta de cuidado personal. Pero, hoy día ya no es así, incluso miles de mujeres han decidido teñirse sus melenas de color plateado.

Todo indica que la pandemia, por la covid-19, logró que las mujeres transformarán ese pensamiento de esconder sus canas. Miles de ellas, en casi todo el mundo, no pudieron asistir a su peluquero y se enfrentaron por primera vez a sus "amigas plateadas", ganando estas la batalla y convirtiéndose así en las protagonistas. Con esto, además de disfrutar de radicales cambios; le han dado un respiro al cuero cabelludo y hasta han ahorrado un poco de dinero.

Pero, ¿cuál es el cuidado de las canas? Aunque esta iniciativa comenzó a mediados del año 2000, fue recién con la pandemia en 2020 que alcanzó su mayor aceptación y todavía sigue ganando adeptas. Tanto así que celebridades como: Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Katie Holmes, Rihanna, entre otras, se han unido a este movimiento, dándole protagonismo a sus canas.

Pero, tras haberse decidido a dejar el cabello canoso, hay que tener en cuenta otro factor importante: el cuidado. Conseguir que no se torne un poco amarillento, no se encrespe y que no sufra es un trabajo doble. Para ello, es necesario tomar en cuenta una serie de recomendaciones por parte de los expertos.

1. El champú adecuado. Primero, usar un champú para cuidar. Debe ser uno de volumen o neutro si se trata de canas naturales; o uno nutritivo e hidratante si se trata de pelo decolorado. Y, en segundo lugar, un champú para embellecer. Se aplica una segunda dosis, esta vez de champú violeta, que se deja actuar durante unos minutos. El tono azulado de estos productos neutraliza la tendencia del cabello canoso y el decolorado a ponerse amarillo.

2. Aplicar mascarilla nutritiva. La decoloración seca considerablemente el cabello, por ello el uso de la mascarilla es fundamental. Cuando se trata de un pelo canoso natural, se recomienda utilizarla semanalmente, sin embargo, en el decolorado se sugiere en cada lavado. También se pueden usar acondicionadores de color violeta que, al igual que el champú, ayudan a mantener el color blanco en todo su esplendor.

3. Emplear aceites protectores en verano. Además de accesorios como sombreros, también es recomendable aplicar protectores solares o aceites nutritivos que nutran el cabello con canas en las situaciones más adversas y así evitar.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!